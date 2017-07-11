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Bakan Çavuşoğlu'dan Kıbrıs açıklaması

Sonuçsuz kalan Kıbrıs müzakereleriyle ilgili Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Rumların saçma tekliflerini kabul etmemiz mümkün değil." dedi.

11.07.2017 - 17:15
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İsviçre'nin Crans Montana kasabasındaki Kıbrıs müzakerelerinden sonuç alınamadı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı kos Anastasiadis faturayı Türkiye'ye çıkardı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Rum tarafına tepkisi sert oldu.

"RUMLARIN ARZUSU ADA'DA SIFIR ASKER OLACAK"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Rum tarafının tüm arzusu Ada’da sıfır asker olacak, Türkiye'nin garantisi sona erecek ve Türkiye'nin müdahale hakkı hiç olmayacak. Böyle saçma bir teklifi kabul etmemiz mümkün değil. Bunları kabul etmeyince de çözümsüzlüğün sebebi Türkiye diyorlar. Bunlar son derece yanlış sığ ve iç politikaya yönelik bir açıklama."

Bakan Çavuşoğlu'dan Kıbrıs açıklaması

"KİMSEDEN KORKUMUZ YOK"

Kıbrıs meselesinin hiçbir şekilde Türkiye ile Avrupa Birliği arasında pazarlık malzemesi haline gelemeyeceğini kaydeden Çavuşoğlu, “Bizim burada kompleksimiz, kimseden bir korkumuz yok. Biz doğru olanı söylüyoruz, doğru olanı yapıyoruz, kimseye yaranmak için adım atmayız. Avrupa Birliği üyeliğini biz pazarlık konusu bile yapmadık görüşmelerde, çünkü ikisi farklı bir şey."

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