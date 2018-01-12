Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, kuraklık ve barajlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

"2017 KIŞI SON 44 YILIN EN KURAK KIŞI"

Bakan Eroğlu toplantı öncesi gazetecilerin soruları üzerine barajlardaki doluluk oranı hakkında bilgi verdi. Bakan Eroğlu, son 44 yılın en kurak kış mevsiminin yaşandığını söyledi.

En son 1972-73 kışında benzer bir kuraklık yaşandığını hatırlatan Bakan Eroğlu, "2017 kışı son 44 yılın en kurak kışı. Eskiden çok daha az kuraklık dönemlerinde şehirlerde su kesilirdi ama biz Allah'a şükür 505 baraj, bin tane gölet yaptık. 196 büyük yerleşim yerine içme suyu götürdük. Şunu ifade etmek isterim ki, içme suyu açısından bir mesele olmayacak. Vatandaşlarımız rahat olsun. Eskiden bazı büyükşehirlerde çok ciddi su sıkıntısı vardı. Vatandaş onu hatırlıyor bilhassa" diye konuştu.

Bakan Eroğlu: Kuraklık için endişe etmeyin VİDEO

"ENDİŞE ETMEYİN"

Kuraklık için endişe edilmemesi gerektiğini vurgulayan Bakan Eroğlu, “Kuraklık için endişe etmeyin, bazı arkadaşlar çıkıyor ellerinde bilgi yok. Bütün teknoloji bizde dünyada ilk 6’ya giren teknolojiyi kurdum meteorolojiye. Eskiden elle okunurdu ve 1 hafta da Ankara’ya gelirdi. Şimdi dünyanın her yerinden cep telefonlarına yüklediğiniz zaman bütün Türkiye’nin, Afyon’da bütün ilçelerin hava durumunu dünyanın her yerinden görmek mümkün. Denizlerde hiç ölçüm yoktu." şeklinde konuştu.

"BARAJLAR EN DÜŞÜK SEVİYEDE"

"Şehirleri susuz bırakmamak birinci hedefimizdir" diyen Bakan Eroğlu, şöyle konuştu:

"2017'de hiç hissettirmediğimiz gibi 2018'de de şehirlerimiz de su sıkıntısı çektirmeyeceğiz. Sanayiyi susuz bırakmayacağız, bir de tabii ki sulama. Burada sulamada Şanlıurfa, Diyarbakır civarında, GAP bölgesinde yağışlar ancak beklenenin yüzde 35'i oldu. Çiftçilerimizin az suyla sulama yapması için çok hızlı şekilde damlama ve yağmurlama sistemini hayata geçireceğiz. Şu anda barajlarımız en düşük seviyede olmasına rağmen yüzde 33 civarında doluluk var."