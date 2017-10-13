Bakan Fakıbaba: 50 lira eti fakir yiyemiyor

Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, Yozgat'ın Kadışheri İlçesine bağlı Kabalı Köyünde arazi toplulaştırma yöntemiyle birleştirilen 10 bin 920 dekar alanın 5 bin 345 dekarında oluşturulan Kabalı Meyve Bahçesinde incelemelerde bulundu.

FAKİR FUKARA DA ET YİYECEK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Fakir fukaramız da et yiyecek. En tabii hakkı. 50 lira bir eti, hakikaten fakir, fukara yiyemiyor. Bunu düşünmemiz lazım. Bunu yaparken de üreticiye saygı duyuyoruz. Onun da kazanması gerektiğine inanıyoruz ve bu dengeleri gözeteceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

ZENGİN TOPRAKLARIN FAKİR ÇOCUKLARIYIZ

Fakıbaba, "Üretimi artırmak ve kaliteli hale getirmek amacıyla, örnek olsun diye her ilde 3 tane köy düşünüyorum. Bu projeler, toprağın analizine, köyün durumuna, su durumuna göre, bazısı meyve bahçesi, bazısı zeytin, bazısı tahıl, hububat olur, duruma göre. Biz tarım bakanlığı olarak destekleyeceğiz bu projeleri, üretimi birleştireceğiz. İnsanlar mutlu olacaklar. İnsanlar, insan gibi çok daha iyi yaşama kalitesini yükseltecekler. Benim Avrupa’dan hiçbir farlılığım yok. Daha fazla zenginliğim var. Bizim bu kadar zengin topraklarımız var. Zengin toprakların fakir çocuklarıyız. Biz zengin toprakların zengin çocukları olacağız.

YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR

Bizim daha yapacak çok işimiz var. 2023 hedefleri çok önemli hedefler, bu hedeflerde en azından ülkenin çok büyük bir kısmında artık köylerden şehre göç etmeyecekler, şehirden köye göç edecekler. Köyde yaşayanlar güzel şeyi hak ediyorlar, üreten insanlar güzel şeyi hak ediyorlar. Üreten insanlara çok değer veriyoruz. İnşallah elimizden geldiği kadar onları destekleyeceğiz” dedi.











