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Bakan Işık ABD'nin YPG mektubunu değerlendirdi

Amerika; Türkiye'ye, terör örgütü YPG'ye verilen silahların DEAŞ ile mücadeleden sonra geri alınacağını bildirmişti.

23.06.2017 - 10:28
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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Manisa'da askerlerin zehirlenmesiyle ilgili konuşan Bakan Işık, "Böyle bir olay asla ve asla tekrarlanmamalı. Olayı sadece gıda zehirlenmesine yorarsak olayı gözardı etmiş olabiliriz. Bu noktada her ihtimali araştırıyoruz. Gıda zehirlenmesi, çevresel faktörler... Sağlık Bakanlığı 12 kişilik bir heyet gönderdi. Biz 4 kişilik bir heyet gönderdik, olayı bütün yönlerden araştırıyoruz. EDOK da bölgedeki ekibiyle araştırmalarda bulunuyor" diye konuştu.

Bakan Işık ABD'nin YPG mektubunu değerlendirdi

"OLUMLU BİR ADIM OLARAK GÖRÜYORUZ"

Amerika'nın gönderdiği YPG mektubuna ilişkin konuşan Bakan Işık, "ABD'nin YPG mektubunu olumlu bir adım olarak görüyoruz. Bundan sonra atılacak büyün adımları yazılı taahhütlere göre değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD DAHA ÖNCE SÖZÜNÜ TUTMADI

Mektubu olumlu bulduğunu söyleyen Fikri Işık, ABD'nin daha önce verdiği Menbiç sözünü tutmadığını hatırlatarak uygulamanın esas olacağını söyledi.

ABD'Lİ BAKAN İLE İKİLİ GÖRÜŞME

ABD Savunma Bakanı ile çarşamba günü görüşeceğini belirten Bakan Fikri Işık, görüşmede PYD'ye verilen silahların ele alınacağını ifade etti.

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