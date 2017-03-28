Bakan Mevlüt Çavuşoğlu yeni sistemi anlattı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki bir düğün salonunda AK Parti Kadın Kollarınca düzenlenen programda partililerle bir araya geldi.

"TÜRKİYE'NİN, MİLLETİN BEKASI..."

Halk oylamasında Sakarya'dan güçlü destek beklediklerini, bu konuda kadınlara çok güvendiklerini belirten Çavuşoğlu, "Sizler çünkü Türkiye'nin geleceğini herkesten daha fazla düşünüyorsunuz. Çocuklarımızın geleceğini, Türkiye'nin, milletin bekasını çok iyi düşünüyorsunuz. 15 senedir bu davayı, bu kutlu yolculuğu, hiç yalnız bırakmadınız. Cumhurbaşkanımız da kadınların siyasette, ailede ve toplum içinde önemini çok iyi biliyor." diye konuştu.

7 HAZİRAN'I HATIRLATTI

Çavuşoğlu, güçlü Türkiye için güçlü sistemin olması gerektiğini vurgulayarak, "Bugün Türkiye güçlü çünkü AK Parti tek başına iktidarda. Esasen bu milletimizin tercihi, sağduyusu ve ferasetiyle olan bir şeydir ama 7 Haziran'da yüzde 42 oy almamıza rağmen tek başımıza iktidar olamadık." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, yüzde 42 oy oranının Avrupa'daki tüm siyasiler için bir hayal, hayalden de öte ulaşılamaz bir rakam olduğunu dile getirdi.

"BUGÜN TÜRKİYE GÜÇLÜYSE..."

Koalisyon kurulmadığını, seçimde tekrar tek başlarına iktidara geldiklerini anımsatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Yarın tek başına iktidar olmadığımız zaman, Türkiye'nin geleceği ne olacak? Geçmişteki koalisyon iktidarlarının Türkiye'yi nasıl felakete götürdüğünü, kadınlarımız hepimizden daha iyi bilir. Bugün Türkiye çok güçlüyse 15 senedir içeriden ve dışarıdan tüm engellemelere rağmen yolunda ilerliyorsa bugün Türkiye tüm hainlere karşı mücadele ediyorsa dik duruyorsa yıkılmadıysa ülkeler ekonomik krizlerle battığı zaman bile ekonomisi emin adımlarla büyüyorsa bunun sebebi sistemden değildir. Bunun sebebi Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimizin olmasıdır."

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonrası ne olacak?" diyen Çavuşoğlu, kim gelirse gelsin, Türkiye'nin sisteminin güçlü olması, istikrarlı olması ve bunun iyi anlatılması gerektiğini kaydetti.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN SONRASI TÜRKİYE İÇİN..."

Bugün dünyada Erdoğan'dan daha güçlü, arkasında halk desteği daha fazla olan bir lider olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Recep Tayyip Erdoğan'ın neden güce ihtiyacı olsun. Şu anki anayasa, cumhurbaşkanına çok yetki veriyor. Kenan Evren zamanında vermiş yetkileri, karşılığında sorumluluk yok. Referanduma götüreceğimiz sistem, esas Recep Tayyip Erdoğan sonrası Türkiye için gerekir. Recep Tayyip Erdoğan sonrası Türkiye'nin sigortasıdır, bu getireceğimiz sistem. Bunu çok iyi anlatmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, demokrasilerde birden fazla sistem olduğunu dile getirerek, "Ama bizdeki karman çorman sistem, ikili, üçlü sistem, kriz sebebidir geçmişte olduğu gibi. 2001 krizini hatırlamıyor musunuz anneler? Türkiye'nin yüzde 50 fakirleştiğini, 50 bankanın battığını, bir gecede yüzde 100 devalüasyon olduğunu unuttuk mu? Türkiye'nin geleceği için endişelenmedik mi? Niye? Sistem karmaşası, Cumhurbaşkanı-Başbakan kavgası... Bugün Türkiye'de kavga yoksa Cumhurbaşkanı ile Başbakan ve AK Parti kadroları arasındaki kardeşlik duygusundandır." diye konuştu.