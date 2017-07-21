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Bakan Osman Aşkın Bak: Bu ülkeye olimpiyat yakışır

"Olimpiyatlara ev sahipliği yapma arzusu hep içimizde var." diyen Gençlik ve Spor Bakanı, Türkiye'nin bunu gerçekleştireceğini belirtti.

21.07.2017 - 15:52
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Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini Akif Çağatay Kılıç'tan devralan Osman Aşkın Bak, ilk röportajını AA'ya verdi.

"BU ÜLKEYE OLİMPİYAT YAKIŞIR"

Bak, açıklamalarında "Olimpiyatlara ev sahipliği yapma arzusu hep içimizde var. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. Çünkü bu ülkeye olimpiyat yakışır." ifadelerini kullandı.

Bakan Osman Aşkın Bak: Bu ülkeye olimpiyat yakışır

"BAYRAK DEĞİŞİMİ OLDU"

Kılıç'ın görevini layıkıyla yerine getirdiğini belirten Bak, "Bir bayrak değişimi oldu. Kendisi çok eski aziz bir dostum. Sayın Bakanımız güzel işler yaptı. Biz de tabi Türk sporunun içerisinde uzun yıllar çeşitli kademelerde görev yapmış bir kişi olarak, bu sorumluluğu en iyi şekilde gerçekleştirmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

SPORA EN FAZLA YATIRIM YAPAN ÜLKELER

Bakan Bak, Türk sporunu dünyada hak ettiği yere getirmeyi amaçladıklarının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Spora en fazla yatırım yapan ülkelerin başında Türkiye geliyor. AK Parti hükümetleri döneminde, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok büyük yatırımlar yapıldı. Büyük organizasyonlar gerçekleştirildi. Bunlardan birini de ben bizzat organize ettim, 2011 Dünya Güreş Şampiyonası. Onun dışında Dünya Basketbol Şampiyonası var. Geçen salı günü Samsun'da başlayan İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları, gerçekten çok büyük bir organizasyon. Başta Sayın Bakanımız Akif Çağatay Kılıç olmak üzere organizasyonun ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda mücadele eden milli sporculara başarılar dileyen Bak, oyunları yerinde izlemeye çaba göstereceğini dile getirdi.

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