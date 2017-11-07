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Bakan Özhaseki olası depremin sonuçlarını anlattı

Prof. Dr. Celal Şengör 2030'a kadar şiddetli bir depremin olacağı ve bunun "Türkiye'nin bağımsızlığına bedel" olacağı sözlerine destek geldi

07.11.2017 - 09:09
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deprem

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2018 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

2030'a kadar İstanbul'da çok ciddi bir deprem olacağını hatırlatan ve bu depremin sonuçlarına dair Prof. Dr. Celal Şengör'ün "Türkiye'nin bağımsızlığı gider" tespitine katıldığını söyleyen Özhaseki, olası İstanbul depremiyle ilgili şu ifadeleri kullandı;

600 BİN RİSKLİ BİRİM VAR

"Gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesinin gerekse Mecliste yapılan bir çalışmanın neticesinde ilk etapta 600 bin riskli bağımsız birim görünüyor. Allah korusun, bunun yıkılması demek, hafif-orta hasarlıları söylemiyorum, bunun olması demek bir kere tamamıyla şehrin çökmesi, altyapının gitmesi demek. Binlerce insanın o evlerin altında can vermesi demek."

"BİR AN ÖNCE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRMAMIZ LAZIM"

Prof. Dr. Celal Şengör'ün böyle bir deprem karşısında Türkiye'nin bağımsızlığının gideceğini söylediğini aktaran Özhaseki, "Ben katılıyorum. Hasarı ölçüyorum, 100 milyar dolar civarında. O zaman bir an önce bizim bu gerçekleri bilerek hareket edip kentsel dönüşümü hızlandırmamız lazım. Adı kötü, amiyane tabirle herkes gıcık kaptı bundan, 'rantsal dönüşüm' denildi, bir şey denildi." açıklamasında bulundu.

İSTANBUL'UN SAHİL KESİMİ HAZIR DEĞİL

Bu depremin büyüklüğünün de 7 ve üzerinde olmasının öngörüldüğüne dikkati çeken Özhaseki, İstanbul'un özellikle sahil kesiminde 2000 yılından önce inşa edilen 3-4 katlı yapıların buna hazır olmadığını vurguladı.

"ÇOK CİDDİ BİR DEPREM OLACAK"

Özhaseki, "Hocaların ortak görüşü, Kuzey Anadolu Fay Hattı geldi, boğazlarda Adaların önünde bekliyor. 'Adalar segmenti' deniyor. Adalar segmentinde belli sürelerde olan depremselliğe baktığımızda doğrusu 2000'li yılların başında süre de dolmuş gibi gözüküyor. Hocaların ortak ittifak ettiği, bir iki kişi istisna koymuşlar süreyi daha uzun veriyorlar ama genelinin söylediği şu, 2030'a kadar İstanbul'da çok ciddi bir deprem olacak." değerlendirmesini yaptı.

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