taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.61
Euro
7.7437
Altın
1203.165
Borsa
93280.71

Bakan Pekcan: Piyasa dengesinin bozulmasını engelleyeceğiz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat bilenlerle ilgili açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 30.08.2018 - 12:30..
  1. Haberler
  2. Gündem

dq

Arz talep dengesi ile uyuşmayan fiyat artışları ve stokçuluk yapanlarla ilgili Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat olarak gören bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları, stokçuluk vb.piyasa fiyat oluşumunu bozucu davranışlar gerçekleştirdikleri gündeme gelmektedir.

Ticaret Bakanlığı olarak gelişmeleri anlık olarak takip ederek, piyasa dengesinin bozulmasını engelleyici tedbirleri almaya devam edeceğiz."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'da terör yandaşlarına ayar veren Türk

Almanya'da terör yandaşlarına ayar veren Türk

206
Türk doktorlardan şeker hastalığını bitirecek ilaç

Türk doktorlardan şeker hastalığını bitirecek ilaç

139
Fazıl Say: Cenaze namazını en güzel şekilde kıldık

Fazıl Say: Cenaze namazını en güzel şekilde kıldık

156
Suriye İdlib savaşına hazırlanıyor

Suriye İdlib savaşına hazırlanıyor

223
Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu'na: Beni çağırmadı

Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu'na: Beni çağırmadı

72
TSK'da rütbe terfi töreni

TSK'da rütbe terfi töreni

44
Kılıçdaroğlu: Bizden memnun olmayan AK Parti'ye oy versin

Kılıçdaroğlu: Bizden memnun olmayan AK Parti'ye oy versin

104
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM