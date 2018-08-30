Bakan Pekcan: Piyasa dengesinin bozulmasını engelleyeceğiz

Arz talep dengesi ile uyuşmayan fiyat artışları ve stokçuluk yapanlarla ilgili Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat olarak gören bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları, stokçuluk vb.piyasa fiyat oluşumunu bozucu davranışlar gerçekleştirdikleri gündeme gelmektedir.

Ticaret Bakanlığı olarak gelişmeleri anlık olarak takip ederek, piyasa dengesinin bozulmasını engelleyici tedbirleri almaya devam edeceğiz."