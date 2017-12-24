Bakan Sarıeroğlu'ndan taşeron işçilere müjde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, düzenlemenin ayrıntılarını anlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, "450 bin kişi sürekli işçi kadrosuna geçecek. 450 bin işçi için herhangi bir şart yok. Düzenleme kapsamında 450 bin kişi şartsız, yaş kriteri olmadan, eleme anlamı taşıyacak hiçbir düzenleme olmadan kadroya geçecek. Kardeşlerimizin içi de rahat olsun." dedi.

Anadolu Ajansı Editör Masası'na katılan Sarıeroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

"4 AŞAMALI ÇALIŞMA YAPTIK"

"Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yapmıştı. 450 bin kişi şu anda kamuda çalışan, 4 aşamalı çalışma yaptık. Mahalli idarelerimizin birlikleri, kamuda mevsimlik geçici işçi olarak çalışan kardeşlerimiz, özelleştirme ile gelen kardeşlerimiz ile ilgili bir paket. Merkezi bütçe ile düzenlemeleri kabul ettik. Bütçe çalışmaları sırasında görüşülen, herkesin görüşlerini paylaştığı herkes kapsama girmiş bulundu.

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450 BİN KİŞİ SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA ALINACAK

Atatürk Orman Çiftliği gibi TİGEM'ler ek bir listede görmüştür arkadaşlarımız. Düzenleme kapsamında 450 bin kişi şartsız, yaş kriteri olmadan, eleme anlamı taşıyacak hiçbir düzenleme olmadan kadroya geçecek. Kardeşlerimizin içi de rahat olsun.

SINAV ELEME AMAÇLI DEĞİL

Emekli olanlar dışında 450 bin kişi sınav olacak, hepsini inşallah kadrolu işçi olarak 4 (D) statüsündeki istihdamını sağlayacağız. Sınavı mevcut düzenleme gereği koyduk, eleme amaçlı değil, yaptıkları işle ilgili olacak.

Yaptığımız işin büyüklüğünü şöyle ifade etmem gerekiyor. Mevcutta 140 bin işçi çalışıyor. 450 bin işçiyi direkt sürekli işçi kadrolarına almış oluyoruz. Önemli ve büyük bir çalışma. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.





BELEDİYE BOYUTU ÖNEMLİ

Belediye boyutu önemli. Bu çalışmayı sayın Cumhurbaşkanımız ilan ettikten sonra Alo 170 üzerinden geri dönüşler aldık. Sadece belediyelerimizdeki kardeşlerimizin soru işaretleri vardı. Bunları da giderici düzenleme gerçekleştirdik.

Bugün Cumhurbaşkanımız da bir açıklamada bulundu. Belediyelerimizde çalışan hizmet alım ihalesi kapsamında belediyelerimizin iktisadi teşekküllerinde işçi kadrolarına alıyoruz. Daha ileri bir düzenleme yapıyoruz, hizmet alımlarının tamamını, park bahçe ve temizlik ile ilgili ihaleleri belediyelerden kaldırıyoruz.

Yine belediye iktisadi teşekkülleri içerisindeki yüzde 50 + ortak olduğu düzenlemelerde taşeron çalışmayı kaldırıyoruz. Kamu işçilerimizle protokol gerçekleştiriyoruz.





SINAVA HAZIRLIK KURSLARINA GİTMEYİN

Şu an zaten kamuda istihdam etmek için aldığımız kardeşlerimiz yıllardır görevlerini yapan kişiler, bu anlamda da hiçbir sıkıntıya kapılmasınlar. Taşeron sınavına hazırlık sınavları kursları açılmış. Asla buralara gitmesinler. Yaptıkları işle alaklı bir sınava girecekler. 2 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlememiz. Bu ihaleler kapsamında kardeşlerimizin başvurularını alacağız.

ÜCRETLERDE ARTIŞ SÖZ KONUSU OLACAK

Ücretler de konuşulanlardan birisi. Sendikalı kardeşlerimiz var. Toplu sözleşme mevcutta söz konusu. Yıllık brüt olarak 4 bin 621 TL, asgari ücret değişince bu rakam da artmış olacak. Yılda 4 parçada vereceğiz. tüm kadroya geçen kardeşlerimizin ücretinde de bir artış söz konusu olacak.

Şu anda sendikalı kardeşlerimiz var, toplu sözleşme yapılmış süreçler söz konusu. Biz mevcut aynı şekilde devam ettireceğiz. 52 günlük bir ilave tediye artışımız olacak. Yıllık brüt olarak 4 bin 621 lira, tabii asgari ücret değiştiği zaman bu rakam da artmış olacak. Bu ilave tediyeyi yılda 4 parçada vereceğiz inşallah. Bu şekilde tüm kadroya geçen sürekli işçilerimizin de ücretlerinde bir artış da söz konusu olmuş olacak.



KIDEMLERİYLE BİRLİKTE GEÇİŞ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Kıdemleriyle birlikte geçişlerini gerçekleştireceğiz, o anlamda da çalışanlarımızın içi rahat olsun. Kıdem kazanılmış bir haktır.



SÖZLEŞMESİ ASKIDA OLANLAR

Doğum iznine gidenler, askerlik için ayrılmış, sözleşmesi askıda olanlar ya da sağlık raporuyla belirli süre çalışma alanından uzak kalmış olanlar da kapsamımızda.

Şu an askerde olanların hakları baki. İnşallah geldiklerinde, başvurularını yaptıklarında, onlar ya da doğum izninde olanlar devam edecekler. Daha da ilerisini yaptık. Şimdi doğum iznine giden ya da askerliğe giden kardeşlerimizin yerine bakan geçici çalışan kişiler de var. Onları da kadroya aldık"

