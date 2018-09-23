Bakan Soylu Bayraktar SİHA'yı yönetti

Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'te etkinlikler devam ediyor.

İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki festivale İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da geldi.

Bakan Soylu, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile birlikte Bayraktar SİHA'ya komuta etti. Soylu, SİHA ile festival alanı üzerinde uçarak görüntü çekti.

SİHA'LARIN ÖNEMİNE VURGU

Süleyman Soylu burada bir açıklamada bulunarak, "Eğer bugün Türkiye yurt içi ve yurt dışında terörle üstün derecede mücadele ediyor ise SİHA'ların bize yukarıdan sağladığı destekle yapabilme kabiliyetine sahip olduk" dedi.







