taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.885
USD
3,5464
EURO
3,9878
ALTIN
146,51
PETR
48,4300

Bakan Süleyman Soylu Sivas'ta konuştu

PKK'ya vurulan darbeleri hatırlatan Bakan Soylu, geçen yıl kenevir ekilen tarlalara bu yıl kenevir ekildiğini söyledi.

08.06.2017 - 13:55
  1. Haberler
  2. Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kentteki temasları kapsamında Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, terör örgütü PKK'ya ağır darbelerin vurulduğunu ifade etti.

Bakan Soylu, görevlerinin otoriteyi sarsmamak olduğuna dikkati çekerek, bu otoritenin aslında hukukun, demokrasinin, milletin birliğinin adı olduğuna işaret etti.

"GEÇEN KENEVİR EKİLEN TARLALARA BU YIL BUĞDAY EKİLİYOR"

Bunu gerçekleştirebilecek bir adımı atmak için her geçen gün gayret gösterdiklerini belirten Soylu, şu ifadeleri kullandı: "Şu anda Lice'de 10 bin evladımız operasyon yapıyor. Burada enteresan bir şey söyleyeceğim, biz 2 ay önce de Lice'de büyük bir operasyon yaptık, epey sürdü. Çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdik. Bu operasyon daha ziyade hem terörün alanını daraltmak hem de Lice'yi, Bingöl'ü, Hani'yi, Kocaköy'ü ve Diyarbakır kırsalını içine alan bu alanı kendilerine yönelik bir finansal destek, uyuşturucu, kenevir ekerek finansal destek haline getiren terör örgütüne aman vermemek üzere gerçekleştirilen bir operasyon. Geçen yıl 5 milyon kök kenevir buradan alındı. Gerek kış operasyonları gerek kışın hemen akabinde gerçekleşen Lice'deki operasyonlar sayesinde bu yıl Lice kırsalına tarihin en az keneviri ekildi, şu ana kadar 350 bin kök civarı. 5 milyon nere 350 bin nere. Bir güzel haber daha var, geçen yıl kenevir ekilen tarlalarda bu yıl buğday ekiliyor. Bu aslında terörü bitirme noktasında neler kazanabileceğimizin en önemli göstergelerinden bir tanesi."

Bakan Süleyman Soylu Sivas'ta konuştu

KATO'DA YARIM MİLYON HAYVAN YETİŞİR

Bakan Süleyman Soylu, Kato Dağı'na gittiğini anımsatarak, şunları kaydetti: "Oralarda huzuru tam anlamıyla sağladığımız andan itibaren, ölçmüş değilim ama gerek helikopterden tüm alanı gördüğümde gerek Kato'nun tepesine indiğimde aklıma bir tek şey geldi, burada yarım milyon hayvan yetişir. Büyük bir arazi, muhteşem bir yayla. Aşağısı Beytüşşebab'a kadar ve diğer alana kadar olağanüstü güzellikler içeriyor. Ama bütün bunları bizden terör uzaklaştırmaya çalışıyor. Bunu bitirdiğimiz andan itibaren göç Türkiye'nin en önemli problemi olmaktan çıkar. Bunu bitirdiğimiz andan itibaren sınırlarımızı çok daha iyi kontrol edebilme fırsatına sahip olabiliriz. Bunu bitirdiğimiz andan itibaren özellikle çalışma çağındaki insanlarımıza iş bulma konusunda çok önemli kazanımlar sağlayabiliriz. Oradaki üniversitelerimiz kendi hedeflerini çok daha iyi noktalara, çok daha iyi ufuklara dikebilirler. Terör bitirmenin tek çıktısı yok, çoklu çıktısı var. Bu ülkenin faydasına çoklu çıktısı var. Bunun için hep birlikte büyük bir gayret göstermeliyiz. Çünkü terör örgütü 40 yılı aşkın bir süredir oraya fitne ve nifak tohumları ekmeye çalışıyor. Bunu ancak birlik ve beraberlikle bir arada olarak ortadan kaldırabiliriz. Bir taraftan güvenlik kuvvetlerimiz cansiparane mücadele ortaya koyacaklar ve koymaya devam ediyorlar. Bu konuda kahramanca mücadele ediyorlar."

Bakan Süleyman Soylu Sivas'ta konuştu

İlginizi Çekebilir
Zeytinliklerde AK Parti'den geri adım
Zeytinlik düzenlemesinde AK Parti geri adım attı.
Ramazan Bayramı için biletlerin tamamı tükendi
Ramazan Bayramına 2 haftadan fazla süre olmasına rağmen arife ve öncesi için otobüslerdeki doluluk oranları yüzde 100'lere ulaştı.
Uyum paketi Başbakanlık'ta
Uyum paketi kapsamında 16 kanundaki 132 maddede düzenleme yapılacak. CHP, paketin geçmemesi için Meclis'i kilitleyecek.
Ekmeleddin İhsanoğlu'nu Meclis'te kimse dinlemedi
Milletvekillerinin konuşmasını dinlememesine kızan Ekmeleddin İhsanoğlu, Meclis Başkanvekiline sitem etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zehra Çilingiroğlu sigara içerken görüntülendi

Zehra Çilingiroğlu sigara içerken görüntülendi

127
Türkiye'nin Katar'a asker göndermesi Twitter'ın gündeminde

Türkiye'nin Katar'a asker göndermesi Twitter'ın gündeminde

224
Gezicilerin boykot çağrısı Arabistan'da

Gezicilerin boykot çağrısı Arabistan'da

215
PKK'nın kaçak iç çamaşırları ele geçirildi

PKK'nın kaçak iç çamaşırları ele geçirildi

136
FARC silahlarını teslim etmeye başladı

FARC silahlarını teslim etmeye başladı

20
Avusturya'nın Akdeniz adımına Türkiye vetosu

Avusturya'nın Akdeniz adımına Türkiye vetosu

37
Arda Turan özür dilemeyecek

Arda Turan özür dilemeyecek

151
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM