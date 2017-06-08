Bakan Süleyman Soylu Sivas'ta konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kentteki temasları kapsamında Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, terör örgütü PKK'ya ağır darbelerin vurulduğunu ifade etti.

Bakan Soylu, görevlerinin otoriteyi sarsmamak olduğuna dikkati çekerek, bu otoritenin aslında hukukun, demokrasinin, milletin birliğinin adı olduğuna işaret etti.

"GEÇEN KENEVİR EKİLEN TARLALARA BU YIL BUĞDAY EKİLİYOR"

Bunu gerçekleştirebilecek bir adımı atmak için her geçen gün gayret gösterdiklerini belirten Soylu, şu ifadeleri kullandı: "Şu anda Lice'de 10 bin evladımız operasyon yapıyor. Burada enteresan bir şey söyleyeceğim, biz 2 ay önce de Lice'de büyük bir operasyon yaptık, epey sürdü. Çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdik. Bu operasyon daha ziyade hem terörün alanını daraltmak hem de Lice'yi, Bingöl'ü, Hani'yi, Kocaköy'ü ve Diyarbakır kırsalını içine alan bu alanı kendilerine yönelik bir finansal destek, uyuşturucu, kenevir ekerek finansal destek haline getiren terör örgütüne aman vermemek üzere gerçekleştirilen bir operasyon. Geçen yıl 5 milyon kök kenevir buradan alındı. Gerek kış operasyonları gerek kışın hemen akabinde gerçekleşen Lice'deki operasyonlar sayesinde bu yıl Lice kırsalına tarihin en az keneviri ekildi, şu ana kadar 350 bin kök civarı. 5 milyon nere 350 bin nere. Bir güzel haber daha var, geçen yıl kenevir ekilen tarlalarda bu yıl buğday ekiliyor. Bu aslında terörü bitirme noktasında neler kazanabileceğimizin en önemli göstergelerinden bir tanesi."





KATO'DA YARIM MİLYON HAYVAN YETİŞİR

Bakan Süleyman Soylu, Kato Dağı'na gittiğini anımsatarak, şunları kaydetti: "Oralarda huzuru tam anlamıyla sağladığımız andan itibaren, ölçmüş değilim ama gerek helikopterden tüm alanı gördüğümde gerek Kato'nun tepesine indiğimde aklıma bir tek şey geldi, burada yarım milyon hayvan yetişir. Büyük bir arazi, muhteşem bir yayla. Aşağısı Beytüşşebab'a kadar ve diğer alana kadar olağanüstü güzellikler içeriyor. Ama bütün bunları bizden terör uzaklaştırmaya çalışıyor. Bunu bitirdiğimiz andan itibaren göç Türkiye'nin en önemli problemi olmaktan çıkar. Bunu bitirdiğimiz andan itibaren sınırlarımızı çok daha iyi kontrol edebilme fırsatına sahip olabiliriz. Bunu bitirdiğimiz andan itibaren özellikle çalışma çağındaki insanlarımıza iş bulma konusunda çok önemli kazanımlar sağlayabiliriz. Oradaki üniversitelerimiz kendi hedeflerini çok daha iyi noktalara, çok daha iyi ufuklara dikebilirler. Terör bitirmenin tek çıktısı yok, çoklu çıktısı var. Bu ülkenin faydasına çoklu çıktısı var. Bunun için hep birlikte büyük bir gayret göstermeliyiz. Çünkü terör örgütü 40 yılı aşkın bir süredir oraya fitne ve nifak tohumları ekmeye çalışıyor. Bunu ancak birlik ve beraberlikle bir arada olarak ortadan kaldırabiliriz. Bir taraftan güvenlik kuvvetlerimiz cansiparane mücadele ortaya koyacaklar ve koymaya devam ediyorlar. Bu konuda kahramanca mücadele ediyorlar."