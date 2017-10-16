Bakan uyardı: Sanal bahis sitelerine girmeyin

Maliye Bakanı Naci Ağbal, sanal ortamda oynatılan bahise de değinerek, konunun parasal olarak geldiği noktanın her geçen gün arttığını, bu nedenle Bakanlık olarak sanal bahise yönelik yoğun bir çalışma başlattıklarını söyledi.

"CEPTEN CEBE TRANSFERDE PARA LİMİTİ KONULMAMIŞ"

Sanal bahis sistemlerinin yöntemlerini belirleyerek, kullanımını önlemeye çalıştıklarını kaydeden Ağbal, şu değerlendirmede bulundu:

"Bankacılık sistemi üzerinde 'cepten cebe para transferi' diye bir sistem geliştirmişiz. Burada bir parasal limit de konmamış. Yaptığımız çalışmalar gösterdi ki son dönemde yoğun yekilde cepten cebe para transferi sistemini kullanıyorlar. Burada da bankacılık sistemi ile MASAK bir toplantı yaptı. Bu konuyla ilgili de tabii ki iyi niyetli para transferlerini koruyacağız ama bu cepten cebe para transferine bir parasal limit getireceğiz. Dolayısıyla bunun yoğunluklu bir kullanma yöntemi olmasını engelleyeceğiz."





"İLLEGAL BAHİSTE PARALARIN HEPSİNE EL KOYACAĞIZ"

Ağbal, konuyla ilgili bankacılık sisteminin de hassasiyet içinde olduğunu ve kendileriyle iş birliği içinde hareket ettiğini bildirdi.

Konunun sosyal boyutuna dikkati çeken Ağbal, "Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını devreye sokacağız. İllegal bahis ve yasa dışı sanal kumarla en etkin şekilde mücadele etmek için sonuna kadar gayretin içinde olacağız. İnternet çok farklı teknolojik imkanları sunuyor. Vatandaşlarımızın kesinlikle illegal bahis sitelerine girmemeleri lazım. Son derece güvensiz ortamda bu tür oyunları oynuyorlar. Bundan sonra kim gönderirse göndersin, kimin olursa olsun o paraların hepsine yargı kararıyla el koyacağız." ifadesine yer verdi.

