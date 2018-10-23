Ürün Güvenliği haftası etkinliği kapsamında KOSGEB’de düzenlenen programa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Ürün Güvenliği” için oluşturulan stantlarını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

1.500'DEN FAZLA ÜRÜN DENETİM ALTINDA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak vatandaşların kullandığı 1.500’den fazla ürün grubunu büyük bir titizlikle denetlendiğini ifade eden Varank, sözlerine şöyle devam etti:

“81 ildeki taşra teşkilatımız ve 800’e yakın denetçimizle görevimizi büyük bir dikkatle yerine getiriyoruz. Yaptığımız denetimlerle, asansörlerden, elektrik-elektroniğe, otomotivden basınçlı ekipmanlara, makinalardan gaz yakan cihazlara kadar birçok ürünün ilgili teknik düzenlemesine uygun olup olmadığı tespit ediyoruz. Böylelikle hem vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin ediyor, hem de ürün piyasasının kalitesini koruyoruz.”

Bilgi teknolojilerini ile denetim performansımızı üst seviyede tutmaya çalışıyoruz

Etkin denetim mekanizması için kurulan "Alo 130 İhbar ve Şikayet" hattına çok önem verildiğini söyleyen Varank, sözlerine şöyle sürdürdü:

178 ÜRÜN PİYASADAN TOPLATILDI

2018 yılında yapılan denetimlerle 45 bin 102 ürünü denetlediklerini söyleyen Varank, “Ürünlerin 33 bin 217’sinin teknik mevzuata uygun, yaklaşık yüzde 25’lik orana tekabül eden 12 bin ürünün ise teknik mevzuata uygun olmadığı tespit ettik. Aykırı ve uygunsuz çıkan ürünlere idari para cezası uyguladık. 178 ürün hakkında güvensizlik kararı vererek, bu ürünleri piyasadan topladık. En çok toplatılan ürünler; şarj cihazları, kablo, ani su ısıtıcı, saç kurutma makinası, elektrikli ocak gibi ürünler olmuştur. Vatandaşımızın sağlığıyla, güvenliğiyle ve cüzdanıyla oynayanları affetmedik. Bundan sonra da affetmeyeceklerini” dile getirdi.

Bakan Varank: 178 ürünü piyasadan çektik VİDEO

