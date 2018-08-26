Bakan Varank'ın yoğun diplomasi trafiği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, G20 toplantıları nedeniyle Arjantin’den 33 saatlik bir yolculukla İstanbul’dan aktarmalı olarak ülkesine dönecek Endonezyalı mevkidaşını TC-ATA uçağına davet etti. Bakanlar, 41 bin feet yükseklik ve 17 saat süren yolculukta ikili görüşme de yaptı.

Arjantin’in Salta kentinde düzenlenen G20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı sona erdi. Türkiye’yi temsilen toplantılara katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rusya, Çin, Arjantin ve bazı ülkelerin bakanlarıyla ikili görüşmeler yaptı.

HAVADA DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Endonezya İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Rudiantara ile ise ayaküstü sohbet etti. Rudiantara, Salta’ya gelirken Türk Hava Yolları’nı (THY) kullandığını ve çok memnun kaldığını, ülkesine dönerken de İstanbul’dan aktarma yapacağını ve bir gün mutlaka İstanbul’u gezeceğini söyledi. Bunun üzerine Varank, Salta’dan Boenes Aires’e geçip daha sonra İstanbul’a gitmeyi planlayan Rudiantara’yı TC-ATA uçağına davet etti.

Konuk bakan, hem zamandan tasarruf edeceğini hem de İstanbul – Cakatra uçuş saatine kadar İstanbul’da gezme fırsatı bulacağını belirterek daveti kabul etti. İki bakanı taşıyan Gulfstream G550 tipi uçak, Cuma günü 23.15’te (TSİ) Salta’dan hareket etti. Yaklaşık 17 saat süren uçuş İstanbul Atatürk Havalimanı’nda sona erdi.

İKİLİ İLİŞKİLER GÖRÜŞÜLDÜ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Endonezya İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Rudiantara, 41 bin feet (12 bin 500 metre) yükseklikte ikili görüşme yaptı. Görüşmede, iki ülke arasında teknolojik dönüşüm projeleri ve savunma sanayi alanında işbirliği gibi konular gündeme geldi. Endonezya’da başarılı olan girişim sermayesi projeleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.