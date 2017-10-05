Bakan Yılmaz: Türkiye mazlumların yanındadır

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde resmi ziyaret programını sürdüren Yılmaz, Johannesburg Yunus Emre Enstitüsünün açılışına katıldı.

Enstitüyü açmaktaki amaçlarına değinen Yılmaz, "Kişinin kendini tanıtması lazım. Biz ülkemizi tanıtacağız. Tanıtmanın yolu da dilden geçmektedir." ifadelerini kullandı.

İspanyolların Cervantes, Almanların ise Goethe enstitüleriyle faaliyet gösterdiğini hatırlatan Yılmaz, onların ortaya koyduğu misyon doğrultusunda Türkiye'nin bir eksikliği olduğunu görerek YEE'yi kurup çalışmalara başladıklarını anlattı.

"GÜNEY AFRİKA'NIN YANINDAYIZ"

Bakan Yılmaz, "Çok büyük değerlerimiz var. Mevlana onlardan biri ama Yunus Emre, Türk insanının gönlündekini en yalın haliyle dile getirmiş ender insanlardan bir tanesi. Yunus Emre'nin sözlerini dünya yayarsak dünyanın her yerinde barışı hakim kılarız. Biz her zaman Güney Afrika'nın yanındayız. Türk milletine hep bakıldığı zaman, nerede olduğuna; hep mazlumların yanında yer almıştır." şeklinde konuştu.

Filistin, Somali ve Yemen'de mazlumlar olduğunda Türkiye'nin bu ülkelerin yanında durduğunu dile getiren Yılmaz, Güney Afrika için de aynı durumun geçerli olduğunu vurguladı.

Mazlumun diline, kimliğine, dinine ve rengine bakılmaması gerektiğini, sadece haklı olmalarının yeterli sayıldığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Biz kendimizi tanıtacağız. İşte bu tanıtımın en önemli kurumlarından biri de Yunus Emre Enstitümüzdür. Bizim kültürümüz başka kültürlerden üstün değil. Herkesin kültürü kendisiyle zenginlik oluşturur, biz de kültürümüzle gurur duyuyoruz. Bu zenginliği dostlarımıza göstermek istiyoruz. Kişi bilmediğinin düşmanıdır. Eğer birbirimizi tanırsak, bilirsek her işi kolay kılarız. Yunus Emre'nin de dediği gibi 'Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim.' İşte burası inşallah sevginin, kardeşliğin merkezi olacak."

Güney Afrika'ya bu güzel lezzetler, bu güzel sesler yayıldıkça yarına ilişkin umutların artacağını belirten Yılmaz, Türkiye ile Güney Afrika'nın ortak çalışmalarının olacağını sözlerine ekledi.