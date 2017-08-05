taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.545
USD
3,5287
EURO
4,1546
ALTIN
143,01
PETR
52,3400

Baklava ihracatının geliri yüzde 24 arttı

Türkiye, son 5 yılda yurt dışına 2 bin tondan fazla baklava satışı gerçekleştirdi.

05.08.2017 - 14:08
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, 2001 yılında 58 ton olan baklava ihracatının son 15 yılda 10 kat artarak 2016'da 575 tona ulaştığını belirtti ve "Buradan elde edilen gelir 240 bin dolardan 5 milyon 750 bin dolara çıktı. Yani 24 kat arttı." dedi.

YILLIK RAKAM...

Mehmet Yıldırım, Türkiye'de günde bin ton baklava üretildiğini kaydederek, yıllık rakamın ortalama 365 bin ton olduğunu söyledi.

FİYATLAR 10 LİRADAN BAŞLIYOR

Türkiye'de baklavanın kilogramının 10-12 liradan başladığını, bu fiyattaki baklavaların da yenilebileceğini dile getiren Yıldırım, burada ucuzluğun sebebinin makine üretimi ve ucuz hammadde olduğunu söyledi.

Baklava ihracatının geliri yüzde 24 arttı

KALİTELİ ÜRETİCİLER GAZİANTEP'TE

Yıldırım, Türkiye genelinde 25-30 bin baklava üreticisinin bulunduğu kaydederek, en çok üreticinin İstanbul'da, en çok kaliteli üreticinin ise İstanbul ve Gaziantep'te bulunduğunu bildirdi.

İç piyasada son dönemde normal ve kaliteli baklava satışlarının arttığını ifade eden Yıldırım, kaliteli üretimin artmasının ihracata da yansıdığını aktardı.

Yıldırım, son 5 yılda toplamda 2 bin 27 ton baklava ihraç edildiği bilgisini verdi.

27 ÜLKEYE DOĞRUDAN BAKLAVA İHRACATI

Yıldırım, baklavanın artık donuk şekilde çok uzak ülkelere taze bir şekilde gönderilebildiğini kaydederek, kaliteden ödün vermeden dünyanın en uzak noktasına bile baklava gönderdiklerini vurguladı.

Türkiye'nin halihazırda 65 ülkeye direkt baklava ihraç ettiğini dile getiren Yıldırım, bu ülkelerin başında Almanya, İsviçre, Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin geldiğini söyledi.

"Japonya'dan ABD'ye, Afrika'dan Orta Doğu'ya dünyanın tam 65 ülkesine direkt baklava ihraç ediyoruz." diyen Yıldırım, hızlı tüketilmesi gereken bir gıda ürününün bu kadar ülkeye direkt gönderilmesinin bile bir başarı olduğunun altını çizdi.

İlginizi Çekebilir
2017 uzlaştırmacı ücretleri belli oldu
Uzlaştırmacıların görevlerinde alacağı en düşük ücret 100, en yüksek ücret 700 lira olarak belirlendi.
İSKİ faturaları e-devlet üzerinden ödenebilecek
İSKİ, Türksat ve BKM arasında imzalanan protokol çerçevesinde abonelere, su faturalarını e-devlet üzerinden ödeyebilme imkanı sağlandı
Seyahat için üç ayda 5 milyar lira harcandı
Bu yılın ocak-mart döneminde yurt içinde ikamet eden 10 milyon 227 bin kişi seyahate çıktı.
Dolar/TL güne düşüşle başladı
Dolar/TL, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 3,5360 seviyesinde dengelendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
YAŞ'ta ABD'nin istediği olmadı

YAŞ'ta ABD'nin istediği olmadı

71
Aleyna Tilki tatilde

Aleyna Tilki tatilde

134
Federica Mogherini İran'da

Federica Mogherini İran'da

49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partililere kongre mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partililere kongre mesajı

82
Şenol Güneş Milli Takım sürecini anlattı

Şenol Güneş Milli Takım sürecini anlattı

133
Putin: Seçimlere aday olup olmamayı düşüneceğim

Putin: Seçimlere aday olup olmamayı düşüneceğim

39
BAE'nin Washington elçisinin Türkiye düşmanlığı

BAE'nin Washington elçisinin Türkiye düşmanlığı

122
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM