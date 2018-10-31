Bakan Varank: Türkiye 17 sıra yükseldi

Milli Teknoloji Geliştirme Altyapı Açılış Töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank önemli açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE 17 SIRA YÜKSELDİ

Sanayi Bakanı Varank "Dünya Bankası 'İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde Türkiye 17 sıra yükseldi. 190 ülke arasında 43. oldu." açıklamasında bulundu.

"EN BÜYÜK YERLİLEŞME ORANINI SAVUNMA SANAYİNDE YAPARAK YÜZDE 75'E ULAŞTIK"

Bakan Varank'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"*Ülkemiz açısından tarihi bir gün yaşıyoruz. Bu alanları AR-GE alt yapısını geliştirmek için fırsat olarak görüyoruz.

* Çabalarımız sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız vizyonla şekillendi.

* Ülkemize teknolojik üstünlük kazandıracak projeleri hayata geçiriyoruz.

* En büyük yerlileşme oranını savunma sanayinde yaparak yüzde 75 oranına ulaştık.

* Attığımız her adım tam bağımsız ve güçlü Türkiye içindir.

* TÜBİTAK çalışmalarının altını oyan hain FETÖ'nün ardından ciddi bir reform çalışmasına girdik.

* Açılışı yapılacak tesisler ve izleyeceğimiz testler Türkiye'nin ortak bir hedefe yöneldiğinde nedenli başarılı olduğunun somut bir kanıtıdır."