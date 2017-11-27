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Bali'de harekete geçen yanardağ endişelendiriyor

Endonezya'nın Bali adasında tekrar aktif hale gelen Agung Volkanı'nda her an büyük bir patlama yaşanabileceği belirtiliyor.

Haber Merkezi | 27.11.2017 - 07:39..
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Endonezya'nın Bali adasında yetkililer alarm seviyesini en üst düzey olan 4'e çıkardı. Yanardağ çevresinde 10 kilometre çapında bir tahliye alanı oluşturuldu. Adadaki havaalanı uçuşlara kapatıldı. Turistik adaya tatile gitmiş olan birçok kişi adada mahsur kaldı. Adanın en turistik bölgeleri olan Kuta ve Seminyak, yanardağa yaklaşık 70 km mesafede bulunuyor. Yetkililer yerel halka gaz masekeleri dağıtıyor.

Bali'de harekete geçen yanardağ endişelendiriyor

SİYAH DUMANLAR YÜKSELİYOR

Yüksekliği yaklaşık 3 bin metreyi bulan yanardağın ağzından siyah duman yükseldiği görülüyor. Volkan uzmanları da magmanın yanardağın yüzeyine yaklaştığını doğruladı.

Afet Yönetimi Kurulu, patlamaların zirveye 12 kilometre mesafeden bile duyulabildiğini belirtti. Kurul, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada "Alevler tüm gece boyunca görüldü. Bu çok yakında daha büyük bir patlama olabileceğinin göstergesi." dendi.

Bali'de harekete geçen yanardağ endişelendiriyor

EYLÜLDE DE HAREKETLENME YAŞANMIŞTI

Yanardağın Eylül ayında yeniden aktif hale geçmesiyle, yaklaşık 140 bin kişi bölgeden tahliye edilmiş, yetkililer Eylül ayı sonunda tahliye edilenlerin büyük kısmından evlerine geri dönmelerini istemişti. 25 bin kişinin hâlâ geçici barınaklarda kaldığı tahmin ediliyor.

Yanardağ en son 1963 yılında patlamış ve 1000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 17 bin 500 adadan oluşan Endonezya'da, 130'dan fazla aktif yanardağ bulunuyor.

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