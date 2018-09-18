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Balık tezgahlarında bolluk fiyatlara yansıdı

Avlanma yasağının kalkmasıyla birlikte her çeşit balık tezgahlarda yer almaya başlarken, fiyatlar neredeyse yarıya düştü.

İHA | 18.09.2018 - 00:59..
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1 Eylül’den itibaren Karadeniz, Marmara ve Ege’de bütün tekneler, Akdeniz’de ise gırgır tekneleri avlanmaya çıkarken, 15 Eylül’den itibaren ise tüm Türkiye’de yasak tamamen kalktı. Yasağın kalkmasıyla beraber balık tezgahları da dolmaya başladı.

Tezgahların dolmasıyla birlikte geçtiğimiz aylarda el yakan balık fiyatları da yarı yarıya düşerken, vatandaşlar da balığa rağbet göstermeye başladı.

Balık tezgahlarında bolluk fiyatlara yansıdı

HER ÇEŞİT BALIK TEZGAHLARDA

Yeni balık sezonu ve fiyatlarla ilgili açıklamalarda bulunan Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, balık sezonunun 15 Nisan’da kapandığını hatırlatarak, "1 Eylül itibariyle ise Marmara, Ege ve Karadeniz’de tamamen yasak kalktı. Akdeniz’de ise gırgır tekneleri avlanmaya çıkabiliyor. Bizde trol balıkçılığı ise 15 Eylül’de başladı. Bunun sebebi de havaların sıcak olması ve nemin yüksek olması. Ancak büyük teknelerimiz avlanmaya çıkmaya başlamıştı. Artık bütün teknelerimiz çıkmaya başladı. 2 gün olmasına rağmen balıklarımız bol miktarda geliyor. Her çeşit balık şu anda tezgahlarımızda var. Barbunya, gümüş, çupra, levrek, kefal, istavrit, mezgit, palamut, hamsi, kalamar, karides gibi her çeşit balık geliyor. Yani denizde bulunan bütün balık çeşitleri gelmeye başladı. Önümüzdeki günlerde bolluk daha da artacaktır" diye konuştu.

Balık tezgahlarında bolluk fiyatlara yansıdı

FİYATLAR YARIYA DÜŞTÜ

Akdeniz’in balık çeşitliliği açısından iyi bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Polat, "Balıklarımız şu anda güzel. Vatandaşlarımız Eylül, Ekim ve Kasım aylarını çok iyi değerlendirsinler. Bu aylar sezonun ilk ayları olduğu için bu aylarda fiyatlar çok uygun olur. Yazın 40 liraya, 50 liraya giden barbun 20 ile 25 lira arasında. Palamut 15 lira, hamsi 10 lira, sardalye 8-10 lira arasında gidiyor. Çupra-levrek 35-40 liraydı şu an 20-25 lira. Fiyatlarda yüzde 50’den, yüzde 100’e kadar bir indirim var. Balık sağlıktır, vitamindir. Şu anda dünyada doğal olarak kalmış belki de tek yiyeceğimiz balıktır. Omega 3 ve 6 açısından zengin, fosfor açısından zengin. Biz beşikten, mezara kadar balık diyoruz. Günde 3 öğün yeseniz bile hiçbir zararı yok, faydası var. Halkımız bu aylarda stok da yapabilirler, bunu değerlendirsinler. Balığı dondurup, ilerleyen günlerde, aylarda yiyebilirler. Yeter ki donmuş vaziyette o balık kalsın" ifadelerini kullandı.

Balık tezgahlarında bolluk fiyatlara yansıdı

Balık tezgahlarında bolluk fiyatlara yansıdı

Balık tezgahlarında bolluk fiyatlara yansıdı

Balık tezgahlarında bolluk fiyatlara yansıdı

Balık tezgahlarında bolluk fiyatlara yansıdı

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Balık tezgahlarında bolluk fiyatlara yansıdı

Balık tezgahlarında bolluk fiyatlara yansıdı

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