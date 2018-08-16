Balıkesir'de patenle tehlikeli yolculuk

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, motosikletin arkasına tutunarak patenle kayan genç, karayolunda seyreden otomobildekiler tarafından görüntülendi.
Patenle tehlikeli yolculuk İZLE
SÜRÜCÜLERİN TEPKİSİNİ ÇEKTİ
Gencin tehlikeli hareketi, Balıkesir-Çanakkale karayolunda sürücülerin tepkisine neden oldu Alınan bilgiye göre, Balıkesir-Çanakkale karayolu, Kadıköy Mahallesi yakınlarında seyreden 10 ABE 150 plakalı motosikletin arkasına tutunarak patenle kayan genç, sürücülerinin tepkisine neden oldu.
KAMERAYA EL SALLADI
Kasksız iki kişinin bulunduğu hızla ilerleyen motosiklete zaman zaman tek eliyle tutunan genç, bu sırada motosikletin yanında seyreden otomobildekiler tarafından görüntülendi. Bir süre sonra görüntülendiğini fark eden genç, kameraya el salladı.