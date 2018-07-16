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Balkanlar'da Türk ezgileri çalacak

Türk dünyası gençlerinden oluşan TÜRKSOY'un Gençlik Oda Orkestrası, TÜRKSOY'un 25. kuruluş yıl dönümünde Türk müziğini Balkanlar'da dinletmek için hazırlık yapıyor.

AA | 16.07.2018 - 15:03..
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Balkanlar'da Türk ezgileri çalacak

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Gençlik Oda Orkestrası'nda Türk dünyasının farklı yerlerinden gelen genç müzisyenler, TÜRKSOY'un 25. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Türk klasik müziğini Balkanlar'a dinletmek için ikinci kez turneye çıkıyor.

BALKANLAR TURNESİ

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan gibi ülkelerden gelen TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası'nın genç sanatçıları, Yunus Emre Enstitüsü desteğiyle 25 Temmuz'da başlayacakları Balkanlar turnesine çıkmadan önce Ankara'da bir araya gelip hazırlık süreci ve programlarını anlattı.

Balkanlar'da Türk ezgileri çalacak

İKİ BÖLÜMLÜ PROGRAM

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'un girişimiyle 2010'da kurulan gençlik oda orkestrasının şefi Azerbaycanlı Mustafa Mehmandarov, orkestranın Türk cumhuriyetlerinden gelen ve Türk dili konuşan müzisyenlerden oluştuğunu söyledi.

Mehmandarov, orkestraya başta keman sanatçısı olarak katıldığını, daha sonra orkestra şefliği görevini üstlendiğini belirterek, "Programımız ikiye bölünüyor. Birinci bölümde dünyadan klasik bestecilerin eserlerini çalıyoruz. İkinci bölümde ise Türk dili konuşan memleketlerden tanınmış bestecilerinin eserlerini icra ediyoruz." dedi.

Balkanlar'da Türk ezgileri çalacak

İKİNCİ BALKAN TURU

TÜRKSOY'un 25. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle ikinci kez Balkanlar turnesine çıkacak olan orkestra, Kosova’da Sanatla Uyanmak Festivali'nin kapanışını yaparak, Karadağ’da Espressivo Müzik Festivali'nde dünyaca ünlü Rus Kemancı Victor Tretiakov ile beraber sahne alacak.

Balkanlar'da Türk ezgileri çalacak

İLK KONSER KOSOVA'DA

Gençlik Oda Orkestrası, Mostar’da Mostar Yaz Festivali'ne katıldıktan sonra Bosna Hersek’in Zenica şehrinde Zenica Oda Orkestrası ile beraber sahnede olacak.

İlk konserini 26 Temmuz'da Kosova'nın başkenti Priştine'de verecek orkestra, turne kapsamında 27 Temmuz'da Prizren'de, 30 Temmuz'da Cetinje'de, 1 Ağustos'ta Mostar'da, 3 Ağustos'ta Saraybosna'da ve Zenica'da dinleyiciyle buluşacak.

Balkanlar'da Türk ezgileri çalacak

8 SENE ÖNCE KURULDU

Türk coğrafyasından genç müzisyenleri bir araya getirmeyi başarmış Gençlik Oda Orkestrası, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'un girişimiyle 2010'da kuruldu.

Balkanlar'da Türk ezgileri çalacak

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