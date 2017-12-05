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Yunan, Baltacı Mehmet Paşa’nın mezarının yerine merdiven yaptı

Yunanistan’ın Limni Adası’nda bulunan Baltacı Mehmet Paşa'nın mezar taşlarının merdiven olarak kullanılması üzerine Çorum'un Osmancık ilçesine getirilmesi için çalışma başlatıldı.

İHA | 05.12.2017 - 11:06..
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Prut Seferi sırasında Rus Çariçesi Katerina ile anlaştığı iddiaları yüzünden azledilen Osmanlı Sadrazamı Baltacı Mehmet Paşa’ya, ölümünden 400 yıl sonra memleketi olan Çorum’un Osmancık ilçesinde sahip çıkıldı.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilal Çevrim, Baltacı Mehmet Paşa’nın yerinin tespiti ve Yunanistan’daki yetkililerle temasta bulunmak için Limni Adası’na gitti. Çevrim, Baltacı Mehmet Paşa’nın Yunanistan’ın Limni Adası’nda olan mezarının Osmancık’a getirilmesi için Dışişleri ve Kültür Turizm Bakanlığı'na başvurmaya hazırlanıyor.

Yunan, Baltacı Mehmet Paşa’nın mezarının yerine merdiven yaptı

"OSMANLI MEZARLIĞI YERİNE TAVERNA YAPMIŞLAR"

Yunanistan ziyaretinin ardından izlenimlerini paylaşan Dernek Başkanı Bilal Çevrim, "Araştırmalar sonunda Baltacı Mehmet Paşa’nın defnedildiği Niyasi Mısri Efendi’nin türbesinin haziresini buldum. Oradaki hazire ve Osmanlı mezarlığını dağıtmışlar. Buralara taverna yapmışlar. Hiçbir mezar yok. Mezar taşlarını da çeşitli yerlerde kullanmışlar.

Yunan, Baltacı Mehmet Paşa’nın mezarının yerine merdiven yaptı

MEZAR TAŞLARINI MERDİVEN OLARAK KULLANDIKLARI BELİRLENDİ

Ancak bir araştırma neticesinde Limni Adası’nın kalesinde yeraltı şehrine inen merdivenlerde bir takım mezar taşlarını merdiven olarak kullandıklarını gördüm. Buradaki mezar taşlarını fotoğraflayıp Ankara’daki tarih profesörü Abdullah Gündoğdu’ya ilettim. Mezar taşlarının Baltacı Mehmet Paşa’ya ait olduğunu tespit ettik. Biz sahip çıkamadığımız için Yunanlılar Osmanlıya ait mezar taşlarını merdiven olarak kullanarak bir şekilde aşağılıyorlar. Mezar taşlarını tespit ettik. Mezarının bulunduğu hazireden toprağını getirdik." dedi.

Yunan, Baltacı Mehmet Paşa’nın mezarının yerine merdiven yaptı

Limni Adası’ndaki incelemeler sırasında Baltacı Mehmet Paşa’nın Osmancık ilçesinde yaptırdığı çeşmelerin aynısının orada da var olduğunu gördüğünü dile getiren Çevrim, "Kitabelerinde Baltacı Mehmet Paşa’a ait olduğu yazılı. Onları restore ettirmişler. Birisinin kitabesi yok ama birisinin kitabesi Osmanlıca olarak duruyor. Baltacı Mehmet Paşa’nın Osmancık’taki eserleri atıl halde iken oradaki eserlerinin faal durumda olması sevindirici bir olay." diye konuştu.

Yunan, Baltacı Mehmet Paşa’nın mezarının yerine merdiven yaptı

BALTACI MEHMET PAŞA KİMDİR?

Baltacı Mehmet Paşa, iki defa sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. 1704 yılında sadrazam olmuş, 1706’ta azledilip Sakız Adası’na sürülmüştür. Daha sonra Erzurum Valiliği'ne ve Sakız Muhafızlığı'na getirilmiştir. 1709 yılının Ocak ayında Halep Valiliği'ne atanan Baltacı Mehmet Paşa, 18 Ağustos 1710’da tekrar sadrazam olmuş ve Serdar-ı Ekrem sıfatıyla Rus seferine çıkmıştır.
Prut Savaşı sırasında, Deli Petro’nun ordusunun etrafını sarmışken, isyan belirtileri gösteren Yeniçerilere güvenmemesi nedeniyle barışı kabul etmiştir. 22 Temmuz 1711’de taraflar arasında bir antlaşma yapılmıştır. Baltacı ile Katerina arasında bir ilişki kurulduğuna dair zaman zaman söylentiler oluşunca Prut seferinden dönüşünde azledilerek Aralık 1711’de Midilli’ye, daha sonra Temmuz 1712’de Limni Adası’na sürülmüştür. 1712 yılının Temmuz ayında Limni Adası’nda vefat etmiştir.

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