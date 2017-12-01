Bangladeş'te Papa'ya yoğun ilgi

Güney Asya'da temaslarına devam eden Papa Françesko, Myanmar'ın ardından Bangladeş'e geçti.
PAPA AYİNDE
Burada yoğun bir ilgiyle karşılaşan Papa, başkent Dakka'da düzenlenen ayine katıldı.
Buradaki din adamlarını kutsayan Papa, yaptığı açıklamalarda dünya barışından bahsetti.
KATLİAMA GÖZ YUMDULAR
Myanmar'da Arakanlı Müslümanların Budistler tarafından katledilmesine sessiz kalan Bangladeşliler, katliamdan kaçarak gelen Müslümanlara da kapıları kapatmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen yardımlarla Arakanlı Müslümanlar rahat bir nefes almıştı.