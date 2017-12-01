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Bangladeş'te Papa'ya yoğun ilgi

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Françesko, Myanmar'ın ardından Bangladeş'e giderek ayinlere katıldı.

Haber Merkezi | 01.12.2017 - 14:34..
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Bangladeş'te Papa'ya yoğun ilgi

Güney Asya'da temaslarına devam eden Papa Françesko, Myanmar'ın ardından Bangladeş'e geçti.

PAPA AYİNDE

Burada yoğun bir ilgiyle karşılaşan Papa, başkent Dakka'da düzenlenen ayine katıldı.

Buradaki din adamlarını kutsayan Papa, yaptığı açıklamalarda dünya barışından bahsetti.

Bangladeş'te Papa'ya yoğun ilgi

KATLİAMA GÖZ YUMDULAR

Myanmar'da Arakanlı Müslümanların Budistler tarafından katledilmesine sessiz kalan Bangladeşliler, katliamdan kaçarak gelen Müslümanlara da kapıları kapatmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen yardımlarla Arakanlı Müslümanlar rahat bir nefes almıştı.

Bangladeş'te Papa'ya yoğun ilgi

Bangladeş'te Papa'ya yoğun ilgi

Bangladeş'te Papa'ya yoğun ilgi

Bangladeş'te Papa'ya yoğun ilgi

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