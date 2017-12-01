Bangladeş'te Papa'ya yoğun ilgi

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Bağcılar'da 5 dakikada 100 bin TL'lik cep telefonu hırsızlığı

Enis Berberoğlu için müebbet hapis talebi

"Güneşin Doğduğu En Hayırlı Gün: Cuma" konulu cuma hutbesinde "Kara Cuma" ifadesinin müminleri rahatsız ettiği belirtildi.

Başbakan Binali Yıldırım, önemli açıklamalar yapıyor.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, seçim ittifakının teknik bir konu olduğunu, bunu konuşmayı da erken bulduklarını belirtti.

Araştırmalar, tahin ile pekmezi karıştırarak yemenin sağlığa olumsuz etkileri olduğunu ortaya koydu.

1 Ebru Gündeş'in Reza kaygısı AK Parti toplantısında konuşuldu Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Ebru Gündeş, kocası Reza Zarrab ile ilgili kaygılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın çevresine iletmiş.

2 CHP belgeleri basınla paylaştı CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında elindeki dekontların gerçek olduğunu iddia ederek bunları kamuoyunun tartışmasına açtı.

3 Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle grup halinde ikinci kez kapalı toplantı düzenledi. Ülke gündeminden köy okullarına her şey açık açık konuşuldu.

4 Neçirvan Barzani Şırnak'ta IKBY lideri Neçirvan Barzani, yurt dışına gitmek üzere Şırnak'a geldi.

5 Celal Ülgen: Reza ABD'ye gittiğinde ne olacağı bellliydi Avukat Celal Ülgen, Reza Zarrab'ın ABD'ye gezi için değil Türkiye'de görüştüğü ABD ajanlarıyla anlaştıktan sonra bilerek gittiğini söyledi.

6 Katliamcı Hırvat, kendi cezasını kendisi kesti Bosna'da savaş suçu işleyen, Mostar Köprüsü'nü yıktıran Hırvat General Slobodan Praljak, 20 yıllık cezasını duyunca zehir içti ama zaten 13 yıldır hapisteydi. Yani serbest kalabilirdi.