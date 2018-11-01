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Barajın elektrik kablolarını çalan hırsızlar yakalandı

Akyazı ilçesinde bulunan Ballıkaya Barajı inşaatından bakır kabloları çalan şahıslar gözaltına alındı.

İHA | 01.11.2018 - 16:32..
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fs

Akyazı ilçesine bağlı Dokurcun’da bulunan Ballıkaya Baraj şantiyesinde bulunan bakır elektrik kablolarının çalındı. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Beldibi Mahallesinde olayda kullanıldığı değerlendirilen beyaz renkli aracı terk edilmiş vaziyette ele geçirdi.

BAKIR ELEKTRİK KABLOSU YAKALANDI

Aracın içerisinde yapılan arama faaliyetinde yaklaşık 45 metre 10 kilogram ağırlığında bakır elektrik kablolarının olduğu tespit edildi.

Yapılan inceleme ve araştırma neticesinde olay şüphelilerini yakalamak için operasyon başlatan jandarma kısa süre içerisinde olayın failleri olan A.A, A.B ve S.Ü isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Barajın elektrik kablolarını çalan hırsızlar yakalandı

SERBEST KALDI

Gözaltına alınan S.Ü., 8 Yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise A.B. ve A.A. adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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