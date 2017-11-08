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Barbaros Şansal'ın cezası onandı

barbaros Şansal'a açılan dava sonuçlandı, hapis kararı onandı.

08.11.2017 - 13:16
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Barbaros Şansal'ın cezası onandı

İstinaf Mahkemesi, yılbaşında sosyal medyada paylaştığı videoda sarf ettiği sözleri nedeniyle "Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçundan 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan modacı Barbaros Şansal'ın cezasını onadı

HAKARET VİDEOSU ÇEKMİŞTİ

Şansal'a açılan dava, milli değerleri ve Türkiye Cumhuriyetini aşağılamaya yönelik çektiği bir video yüzündendi.

Bu videodaki sözlerle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, milletini ve diğer organlarını aşağılama kastı bulunmadığını savunan Şansal, kamu vicdanını rahatsız eden olayların bazılarının altını çizmek ve durum tespiti yapmak için böyle bir video çektiğini kaydetmişti.

Barbaros Şansal'dan Türk halkına hakaret VİDEO

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