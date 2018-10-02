Barselona'da ayrılıkçılar polisle çatıştı

İspanya'nın Katalonya bölgesindeki bağımsızlık referandumunun yıl dönümünde polis ile ayrılıkçılar arasında şiddetli çatışmalar gerçekleşti.

İspanyol polisi eylem yapanlara sert müdahalede bulundu. Çok sayıda gösterici yaralandı.

180 BİN KİŞİ KATILDI

Eyleme 180 bin kişinin katıldığı belirtiliyor. Yüzlerce protestocu yüksek hızlı tren hattını saatlerce işgal etti, yollar ve otoyollar da kapandı.

İspanya'da sokaklar karıştı VİDEO

GÖRÜNTÜLER ENDİŞE VERİCİ

Avrupa Birliği, Türkiye'de ufak bir eylem olduğunda ne kadar endişeli olduğunu belirten açıklamalar yapıyor, demokrasi adına kaygılarını dile getiriyor. Ancak Barcelona'dan izleyeceğiniz görüntüler gerçekten endişe verici.