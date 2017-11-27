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Barış Arduç: Gupse her haliyle ateşli

Barış Arduç, ''Sevgiliniz Gupse Özay'ı kilolu haliyle de beğeniyor musunuz?'' sorusuna verdiği cevapla sevgilisine destek oldu.

Haber Merkezi | 27.11.2017 - 07:56..
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Barış Arduç: Gupse her haliyle ateşli

Gupse Özay 19 Ocak'ta vizyona girecek "Deliha 2" filmi için üç ayda 23 kilo alıp 72'ye çıkmıştı. Barış Arduç, sevgilisinin kilo alması hakkında konuştu.

"DAHA ÇOK ETKİLENİYORUM"

Barış Arduç, ''Gupse bu haliyle de güzel, seksi ve alımlı. Gupse'nin beni etkileyen ayrı bir havası var. Ayrıca rolü için bu hale gelmesini takdirle karşılıyor, ondan daha çok etkileniyorum'' dedi.

"BARIŞ BANA ÇİKO DİYOR"

Gupse Özay da geride bıraktığımız günlerde buna benzer bir açıklama yapmış ve şunları söylemişti: ''Kilolu kilosuz hiç fark etmez. İnsanın gözü enerjik baksın yeter. İşimin gereğini yaptığım için saygı duyuyor. O da kilo alsa, kilo verse 'Helal olsun, motive olmuş' der saygı duyarım. Barış Deliha’yı çok seviyor, hatta 'Çiko' diyor bu aralar bana.''

Barış Arduç: Gupse her haliyle ateşli

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