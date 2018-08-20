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Barselona'da polise bıçaklı saldırı

Barselona'da polise bıçakla saldırmak isteyen bir kişi, kafasından vurularak etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi | 20.08.2018 - 10:26..
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gew

Barselona'da sabah saatlerinde meydana gelen terör paniğini polisler durdurdu. Polis merkezine elinde bıçağıyla giren adam, resepsiyondaki polis tarafından etkisiz hale getirildi.

SALDIRGANIN DURUMU NET DEĞİL

Polislere bıçakla saldıran Cezayir asıllı 29 yaşındaki kişi, başından vuruldu. Yerel kaynakların aktardığı habere göre; vurulan saldırganın ölüp ölmediği henüz net olarak açıklanmadı.

SOSYAL MEDYADA SALDIRI DOĞRULANDI

Barselona'daki polis merkezinden Twitter'da bir açıklama yapıldı. Bu açıklamada; "Bıçakla polis merkezine saldırma amacıyla gelen adam etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Barselona'da polise bıçaklı saldırı

SALDIRININ YILDÖNÜMÜNDE BİR KEZ DAHA SALDIRI MEYDANA GELDİ

Olay, Barselona'da geçen sene La Rambla caddesinde meydana gelen saldırıların yıl dönümünden 3 gün sonra meydana geldi. Bu saldırıda da 22 kişi yaşamını yitirmişti.

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