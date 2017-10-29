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Barzani, ABD'nin sessiz kalmasından rahatsız

IKBY Lideri, referandum sonrası Irak Ordusu'nun operasyonunda peşmergenin kaçmasından ve ABD'nin sessizliğinden rahatsız olduğunu açıkladı.

29.10.2017 - 21:39
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Barzani, ABD'nin sessiz kalmasından rahatsız

Yetkilerini parlamentoya devredip istifa eden Mesut Barzani açıklamalar yaptı.

"ABD SESSİZ KALDI"

Barzani, ABD'yi eleştirerek Kuzey Irak'a düzenlenen operasyonla ilgili; "Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçleri, ABD'nin gözleri önünde ve onların silahlarıyla Kürdistan’a saldırdı. ABD buna neden sessiz kaldı? Bu soruların sorulması lazım çünkü onların silahlarıyla peşmergelerimiz şehit edildi." dedi.

"16 EKİM'DE İHANET GERÇEKLEŞTİ"

Öte yandan IKBY Lideri, Irak Ordusu'nun düzenlediği operasyon sırasında kaçan peşmergeler için de; "Eğer peşmerge olmasaydı, Irak hiçbir şekilde Musul'u alamazdı. Kerkük için iyi bir hazırlık yapmıştık. Maalesef 16 Ekim gecesi bu büyük ihanet gerçekleşti. 16 Ekim gecesi, peşmerge ve halkımıza zehirli bir hançer sapladılar. 16 Ekim'deki bu ihanet olmasaydı durum çok daha farklı olacaktı." diye konuştu.


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