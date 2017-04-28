Barzani ile Erdoğan görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani’nin görüşmesi Mabeyn Köşkü’nde başladı.

HAVA OPERASYONU GÜNDEMDE

Görüşmenin en önemli gündem maddesini; Irak'ta Sincar bölgesine hava operasyonunun ardından kara harekatı düzenlenmesine ilişkin planlar oluşturuyor.

PKK'YA HAVA HAREKATI

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın "İkinci Kandil" haline getirmeye çalıştığı Irak içindeki Sincar bölgesine ilk kez pazertesi gününü salıya bağlayan gece yarısı saat 02.00'de hava harekatı düzenledi. Sincar bölgesinin yanı sıra Suriye kuzeydoğusunda Karaçok Dağı bölgesine de eş zamanlı olarak düzenlenen harekat, Fırat Kalkanı'nın ardından Türkiye'nin bölgedeki ikinci önemli hamlesinin ilk adımı olarak yorumlandı. Genelkurmay, harekatın devam ettirileceğini açıkladı.

PKK'NIN ARINDIRILMASI

Sincar bölgesine yönelik olarak Genelkurmay Başkanlığı'nın bir süredir seçenekli planlar hazırladığı biliniyor. Sincar bölgesinden PKK'nın arındırılması için Barzani yönetimiyle Ankara arasında kurulacak işbirliği önem taşıyor.

GÖRÜŞMENİN ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İstanbul'da Atlantik Konseyi Zirvesi'ndeydi. Aynı zirveye Neçirvan Barzani de katıldı. Erdoğan'ın sabah duyurulan resmi programında Barzani ile görüşmesi yer almıyordu.

Ancak kaynaklar Erdoğan'ın Barzani'yi bugün İstanbul'da kabul edeceğini dile getirmişti. Barzani de, Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı. Görüşme, Sincar bölgesine yönelik işbirliği açısından önem taşıyor.