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Barzani ve peşmergeleri köşeye sıkıştı

Irak anayasasına karşı gelerek Kürdistan'ı kurmak için referandum yapan Mesud Barzani, önce davasından vazgeçti şimdi de kaçacak yer arıyor.

27.10.2017 - 04:56
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Barzani ve peşmergeleri köşeye sıkıştı

Irak'ın bölünmesine neden olacak bir referandum peşine düşen Mesud Barzani, Türkiye ve Irak'ın baskılarının ardından akıl babaları tarafından yarı yolda bırakılmıştı. Irak'ın milli bütünlüğüne ve Türkiye'nin topraklarına göz diken Barzani, şimdi hayatta kalmak için çabalıyor.

Barzani ve peşmergeleri köşeye sıkıştı

TÜRKİYE - IRAK BİRLİKTELİĞİ BARZANİ'Yİ ÇÖKERTTİ

Türkiye'nin sınırları içerisinde, PKK ve DHKP-C, Suriye'de PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele etmesiden faydalanacağını zannederek harekete geçen Barzani, köşeye sıkıştı.

İbadi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmeleriyle başlayan birlikteliğin ardından oluşturulan baskı, Barzani'yi referandumu iptal etme evresine götürmüştü. Barzani'nin geri adım atmasının ardından ise Irak ordusu ve Haşdi Şabi'nin Peşmerge üzerine gitmesi de uzun sürmedi.

Barzani ve peşmergeleri köşeye sıkıştı

PEŞMERGE'YE KARŞI 4 KOLDAN SALDIRI

Irak güçleri ile Peşmerge arasında Musul'un kuzeybatısı ve güneyinde şiddetli çatışmaların sürdüğü belirtildi. Irak yönetiminin Musul'un kuzeybatısında Peşmerge'nin elinde tuttuğu bölgelere 4 koldan saldırıya geçtiği belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Irak güçleri ve onlara destek veren Haşdi Şabi'nin Musul'un kuzeybatısında 4 koldan saldırıya devam ettiği öne sürüldü.

Açıklamada, Irak güçleri ve Haşdi Şabi'nin Bardiye ve Hamad Ağa köyünden Ayn Uveys'e, Muşref'ten Sufaya köyüne, Rabia kasabasından ise Mahmudiye'ye doğru Peşmerge'nin elinde tuttuğu bölgeleri almak istediği ifade edildi.

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