Barzani ve peşmergeleri köşeye sıkıştı

Irak'ın bölünmesine neden olacak bir referandum peşine düşen Mesud Barzani, Türkiye ve Irak'ın baskılarının ardından akıl babaları tarafından yarı yolda bırakılmıştı. Irak'ın milli bütünlüğüne ve Türkiye'nin topraklarına göz diken Barzani, şimdi hayatta kalmak için çabalıyor.

TÜRKİYE - IRAK BİRLİKTELİĞİ BARZANİ'Yİ ÇÖKERTTİ

Türkiye'nin sınırları içerisinde, PKK ve DHKP-C, Suriye'de PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele etmesiden faydalanacağını zannederek harekete geçen Barzani, köşeye sıkıştı.



İbadi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmeleriyle başlayan birlikteliğin ardından oluşturulan baskı, Barzani'yi referandumu iptal etme evresine götürmüştü. Barzani'nin geri adım atmasının ardından ise Irak ordusu ve Haşdi Şabi'nin Peşmerge üzerine gitmesi de uzun sürmedi.

PEŞMERGE'YE KARŞI 4 KOLDAN SALDIRI

Irak güçleri ile Peşmerge arasında Musul'un kuzeybatısı ve güneyinde şiddetli çatışmaların sürdüğü belirtildi. Irak yönetiminin Musul'un kuzeybatısında Peşmerge'nin elinde tuttuğu bölgelere 4 koldan saldırıya geçtiği belirtildi.