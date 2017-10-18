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Barzani'nin ekonomisine darbe

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bölgesinden Türkiye'nin Ceyhan limanına gelen ham petrol miktarının günde 225 bin varile düştüğünü belirtildi.

18.10.2017 - 15:55
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Reuters haber ajansına konuşan bir kaynak, IKBY'nin en büyük ekonomik kaynaklarından olan petrol ihracatının sınırlandığını açıkladı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bölgesinden Türkiye'nin Ceyhan limanına gelen ham petrol miktarının günde 225 bin varile düştüğünü aktardı.

Barzani'nin ekonomisine darbe

İHRACATTA DEV DÜŞÜŞ

IKBY'nin Ceyhan limanı üzerinde günde ortalama 600 bin varil petrolü uluslararası petrol pazarına ihraç ettiği biliniyor. Petrol, IKBY'nin gelirinin yüzde 90'ını oluşturuyor. Kerkük'teki en büyük iki petrol sahası olan Bay Hasan ve Havana'da kontrolü sağlayan Irak ordusu, vilayetteki bütün petrol sahalarında kontrol sağlamayı başarmıştı.

Bağdat'taki petrol bakanlığından bir yetkili, daha önce peşmerge güçlerince kontrol edilen petrol sahalarındaki Kürt teknisyenlerin çalışmaları durdurup kuyulardan ayrıldıklarını açıklamıştı.

Reuters haber ajansına konuşan bir kaynak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bölgesinden Türkiye'nin Ceyhan limanına gelen ham petrol miktarının günde 225 bin varile düştüğünü aktardı.
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