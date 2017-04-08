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Başbakan, ABD Başkan Yardımcısı'yla görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Amerika'nın Suriye'ye düzenlediği operasyonun ardından başkan yardımcısıyla telefonda konuştu.

08.04.2017 - 10:29
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Başbakan, ABD Başkan Yardımcısı'yla görüştü

Başbakan Yıldırım, görüşmede, Suriye rejiminin İdlib'deki kimyasal saldırıyla işlediği insanlık suçuna ABD tarafından dün sabah verilen zamanlı karşılığın insanlık vicdanına ve dünya kamuoyunun hislerine tercüman olduğunu ifade etti.

"ABD'YE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ"

Türkiye'nin stratejik ortağı ABD'den Suriye meselesine daha fazla ağırlık koymasını beklediklerini dile getiren Yıldırım, bu yolda her türlü desteği vermeye de hazır olduklarını belirtti.

SURİYE'DE GÜVENLİ BÖLGE TESİS EDİLMESİ

Başbakan Yıldırım ayrıca, bu gelişmeler ışığında Türkiye'ye doğru bir göç hareketi ihtimalini de göz önünde bulundurarak Suriye'de güvenli bölge tesis edilmesi seçeneği üzerinde daha fazla durulması gerektiğini de vurguladı.

PENCE TEŞEKKÜR ETTİ

ABD Başkan Yardımcısı Michael Pence ise Türkiye'nin ABD'ye verdiği destek için teşekkür etti. Türkiye ile diyalog ve iş birliğine önem verdiklerini vurgulayan Pence, Suriye'deki sınamalar karşısında iş birliğinin gelecek dönem daha da geliştirilmesini arzu ettiklerini ve Suriye'deki insani krizi de göz önünde bulunduracaklarını kaydetti.

Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ABD Başkanı Trump'ın ve kendisinin selam ve iyi dileklerinin iletilmesini rica etti.

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