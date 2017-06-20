Başbakan: Askeriye yemeklerinde yeni sistem geliyor

Binali Yıldırım, Yunanistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başbakan, son günlerde kamuoyunda sıkça yer alan ve toplumun tepki gösterdiği asker zehirlenmeleriyle ilgili de soruları yanıtladı.

"YENİ SİSTEM DEVREYE GİRECEK"

Yıldırım; "Manisa’dan sonra bu kez de Kastamonu’da askerlerin zehirlenmesiyle ilgili haberler geldi. Nedir bu, bir sabotaj mı yaşanıyor acaba?" sorusuna; "Bunu söyleyebilmek için elde bilgi olması lazım. Her ihtimal dikkate alınarak araştırma yapılıyor. Benzer olayların üst üste gelmesi buna benzer düşüncelerin oluşmasına neden olabiliyor. Zaman zaman gıda zehirlenmesi olabilir. Ama bunların Manisa’da başlayıp arka arkaya devam etmesi kamuoyunun hassasiyetini de artırdı. Meseleye bütüncül bir bakış yapmamız lazım. Dolayısıyla bütün birliklerdeki toplu yemek işlerini gözden geçiriyoruz. İaşe alımlarıyla ilgili yeni bir sistem devreye girecek. Böylece, kalitesi sıkıntılı olan malların girmesini önlemiş olacağız." cevabını verdi.