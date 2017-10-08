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Başbakan: Bölgede güvenliği sağlayacağız

Başbakan Yıldırım, İdlib'de Rusya ile birlikte hareket edileceğini söyledi.

08.10.2017 - 13:01
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Başbakan: Bölgede güvenliği sağlayacağız

Başbakan Binali Yıldırım, İdlib'de çatışmaların kalıcı hale getirilmesi için başlatılan İdlib operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

GÜVENLİK SAĞLANACAK

Bölgede güvenliğin sağlacağını ifade eden Başbakan, İdlib'de Rusya ile birlikte hareket edileceğini de sözlerine ekledi.

Yıldırım, "Bölgede güvenliği sağlayacağız. Bu noktada Rusya ile birlikte çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

ATIŞLAR BAŞLADI

Öte yandan, İdlib'e giren Özgür Suriye Ordusu'na Türk Silahlı Kuvvetleri'nden destek sağlanmaya başladı. Fırtına'lar bugün ÖSO'ya destek için ilk atışları yaptı.

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