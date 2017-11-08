Başbakan'dan Cumhuriyet'in iddialarına tekzip

Elektrikli otomobil pazarında Tesla dünyayı kasıp kavuruyor ancak Türkiye'nin yerli aracının Tesla'dan iyi olan özellikleri var.

Candaş Tolga Işık yazdı: Suudi Arabistan'da ne oluyor

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İsmail Küçükkaya AKM projesine hayran kaldı

Her şeye karşı çıkılmaması gerektiğini ifade eden Küçükkaya, projenin adının da Atatürk olarak kaldığının önemli olduğuna dikkat çekti.