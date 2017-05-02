Başbakan: Ev sahibine hoş geldiniz demeye ihtiyaç yok

Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye üyelik töreninde bir konuşma yaptı.

Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

"ŞEREF VERDİNİZ"

"Gelecekse beklenen beklemek güzeldir. İşte beklenen an Sayın Cumhurbaşkanımız, kurucu Genel Başkanımız yuvaya kurucusu olduğu AK Parti'ye geri dönüyor. Kendisine herkes adına hoşgeldiniz şeref verdiniz diyorum. Bize bu yolu açan milletimize teşekkürlerimi sunuyorum.

"SANDIĞA GİDENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

16 Nisan 2017, Türkiye'nin siyasi tarihinde Cumhuriyetin ilanı kadar, çok partili hayata geçiş kadar son derece anlamlı bir gündür. Bugünü anlamlı kılan aziz milletimizin iradesiyle istikrarı, demokrasiyi kurumsal hale getirmiş olmasıdır. Sandığa giden milletimizin her bir ferdine teşekkürlerimi sunuyorum. Demokrasi mücadelemize katkı sunanlara teşekkür edeiyorum, onları hayırla yadediyorum.





"DAHA İYİ BİR TÜRKİYE İNŞA EDECEĞİZ"

1 Mayıs'ın barış içinde geçmesini sağlayan sendika ve sivil toplum kuruluşu yöneticilerine, güvenlik güçlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Konuşarak halledemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Bundan sonra da daha iyi bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz.

"EV SAHİBİNE 'HOŞ GELDİNİZ' DEMEYE İHTİYAÇ YOK"

Bugün Türkiye Cumhuriyeti için tarihi bir gün yaşıyoruz. Ülkeyi yönetenleri milletten üstte görme anlayışı sona ermiştir. Milletin adamı AK Parti'ye bugün dönüyor. Liderimizi aramızda görmekten dolayı mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz. Aslında ev sahibine "hoş geldiniz" demeye ihtiyaç yok.