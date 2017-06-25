İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki 2522 rakımlı İkiyaka Üsbölgesi'nde askerlerle bir araya geldi.

ASKERLERE MORAL

Askerlerin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Bakan Soylu, akıllı telefonundan Başbakan Binali Yıldırım'ı aradı.

FaceTime ile yapılan canlı bağlantı ile askerlere seslenen Başbakan Yıldırım, Mehmetçik'in bayramını kutladı.

Başbakan FaceTime'dan askerlerin bayramını kutladı VİDEO

"YURDUN HER KÖŞESİNDE..."

Başbakan, "Yurdun her köşesinde ay yıldızlı bayrağı dalgalandırmaya devam edeceğiz. Hepinizin alnında öpüyorum. Allah kolaylık versin" dedi.

BAKAN PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.