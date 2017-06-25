taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.639
USD
3,5089
EURO
3,9249
ALTIN
141,79
PETR
45,6800

Başbakan FaceTime'dan askerlerin bayramını kutladı

Çukurca'da askerlerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başbakan Yıldırım ile canlı bağlantı gerçekleştirdi.

25.06.2017 - 14:23
  1. Haberler
  2. Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki 2522 rakımlı İkiyaka Üsbölgesi'nde askerlerle bir araya geldi.

ASKERLERE MORAL

Askerlerin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Bakan Soylu, akıllı telefonundan Başbakan Binali Yıldırım'ı aradı.

Başbakan FaceTime'dan askerlerin bayramını kutladı

FaceTime ile yapılan canlı bağlantı ile askerlere seslenen Başbakan Yıldırım, Mehmetçik'in bayramını kutladı.

Başbakan FaceTime'dan askerlerin bayramını kutladı VİDEO

"YURDUN HER KÖŞESİNDE..."

Başbakan, "Yurdun her köşesinde ay yıldızlı bayrağı dalgalandırmaya devam edeceğiz. Hepinizin alnında öpüyorum. Allah kolaylık versin" dedi.

BAKAN PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Başbakan FaceTime'dan askerlerin bayramını kutladı

Başbakan FaceTime'dan askerlerin bayramını kutladı

İlginizi Çekebilir
Ramazan Bayramı'nda şehitler unutulmadı
İzmir'de şehit yakınları, Ramazan Bayramı dolayısıyla mezarlıkları ziyaret etti.
Levent Üzümcü devleti kamyona benzetti
Alman DW, Türkiye'de yaşanan son olaylara ilişkin Gezi'nin önde gelen ismi Levent Üzümcü'den görüş aldı.
Hayri İnönü 'Şeker Bayramı'nı kutladı
CHP'li Hayri İnönü, laik hassasiyet gereğince Ramazan Bayramını değil de Şeker Bayramını kutlamayı tercih etti.
Batı Akdeniz sahilleri için sıcaklık uyarısı
Meteoroloji; vatandaşların Antalya ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde beklenen yüksek sıcaklığa karşı dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan bayram namazında rahatsızlık geçirdi

Erdoğan bayram namazında rahatsızlık geçirdi

468
YAŞ öncesi FETÖ mağduru subaylara terfi imkanı

YAŞ öncesi FETÖ mağduru subaylara terfi imkanı

59
Yunan adası Hydra'da Osmanlı'ya karşı zafer kutlaması

Yunan adası Hydra'da Osmanlı'ya karşı zafer kutlaması

295
ABD istihbaratı yeni Edward Snowden'lardan korkuyor

ABD istihbaratı yeni Edward Snowden'lardan korkuyor

19
Bursa'da tecavüz davasında tahliye ettiren fotoğraflar

Bursa'da tecavüz davasında tahliye ettiren fotoğraflar

45
Türk toplumunun Avrupa Birliği'ne güveni azalıyor

Türk toplumunun Avrupa Birliği'ne güveni azalıyor

124
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açlık grevindekilere çağrı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açlık grevindekilere çağrı

287
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM