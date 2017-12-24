Başbakan Binali Yıldırım, Kilis Valiliği'nde yaptığı konuşmada, 2018 yılında kamuya alınacak memur sayısını açıkladı.

110 BİN MEMUR

Yıldırım, "2018 bütçesi Cuma günü kabul edildi. 2018'de toplam 110 bin personel alınacak. Yeni yıla yeni bütçemizle girmiş olacağız." dedi.

20 BİN ÖĞRETMEN ALINACAK

20 bin öğretmen alınacağını belirten Başbakan, "Sağlık Bakanlığımıza 36 bin sağlık personeli alacağız. 20 bin öğretmen ataması gerçekleştireceğiz. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na 10 bin 900, Adalet Bakanlığı'na 15 bin, Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 10 bin 900, üniversitelerimize 4 bin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na 2 bin ve üniversite hastanelerine 7 bin yeni personel alınacak.'' ifadelerini kullandı.

Başbakan kamuya alınacak memur sayısını açıkladı VİDEO