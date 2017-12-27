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Başbakan Suudi Arabistan'da

Binali Yıldırım, Suudi Arabistan Kralı Selman ile bir araya geldi.

Haber Merkezi | 27.12.2017 - 12:05..
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Başbakan Suudi Arabistan'da

Başbakan Binali Yıldırım, Kudüs krizi sonrası resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gitti.

KUDÜS VURGUSU

Görüşmede, Kudüs'ün statüsüne verilen önem vurgulandı. Filistinlilerin haklarının korunması için tüm İslam aleminin birlik içinde hareket etmesi gerektiği, BM Genel Kurulunda kabul edilen kararın uluslararası toplumun güçlü bir mesajı olarak kayıtlara geçtiği dile getirildi.

Başbakan Yıldırım, Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman ile de buluşması bekleniyor.

Başbakan Suudi Arabistan'da

SUUDİ ARABİSTAN'IN KUDÜS TAVRI

Ilımlı İslam projesiyle ABD ile yakın ilişkiler kuran Suudi Arabistan, Trump'ın Kudüs kararına suni tepkiler vermesiyle eleştiriliyor.

Başbakan Suudi Arabistan'da

Başbakan Suudi Arabistan'da

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