Binali Yıldırım, İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle buluştuğu öğretmenlere hitap etti.

TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILIMDAKİ DÜŞÜŞ

Başbakan, konuşmasında sayılarla terör örgütlerine katılımdaki düşüşü açıkladı. Yıldırım şunları söyledi: "Türkiye'de terörü sona erdirmenin yolu, milli ve manevi değerlere sahip nesillerin yetişmesidir. Bizim hassas olduğumuz 3 tane kırmızı çizgimiz var. Birincisi bölgesel milliyetçiliğe karşı olmak, ikincisi mezhepsel, dini milliyetçiliğe karşı olmak ve üçüncüsü de etnik milliyetçiliğe karşı olmak. Farklı farklı olabiliriz, kimimiz Kürt, kimimiz Türk, kimimiz Arap, Türkmen, ne olursak olalım, bizi birleştiren ay yıldızlı bayrağımızdır, 780 bin kilometrekare vatan toprağımızdır, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizdir, 81 milyon vatan evladı, milletimizdir. Bunlar bizim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi sağlayan en önemli, olmazsa olmaz özelliğimizdir. İki yıl önce, terör örgütlerinin kandırarak dağa çıkardığı çocuk, genç sayısı 600'lerde iken bu sene 5'e inmiştir."

Başbakan, terör örgütlerine katılımdaki düşüşü açıkladı VİDEO