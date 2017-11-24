taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.539
USD
3,9475
EURO
4,7094
ALTIN
163,48
PETR
63,7800

Başbakan, terör örgütlerine katılımdaki düşüşü açıkladı

Başbakan Yıldırım son 2 yıldır terör örgütlerine katılan öğrenci sayısının 5'e düştüğünü söyledi.

Haber Merkezi | 24.11.2017 - 21:38
  1. Haberler
  2. Gündem
Başbakan, terör örgütlerine katılımdaki düşüşü açıkladı

Binali Yıldırım, İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle buluştuğu öğretmenlere hitap etti.

TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILIMDAKİ DÜŞÜŞ

Başbakan, konuşmasında sayılarla terör örgütlerine katılımdaki düşüşü açıkladı. Yıldırım şunları söyledi: "Türkiye'de terörü sona erdirmenin yolu, milli ve manevi değerlere sahip nesillerin yetişmesidir. Bizim hassas olduğumuz 3 tane kırmızı çizgimiz var. Birincisi bölgesel milliyetçiliğe karşı olmak, ikincisi mezhepsel, dini milliyetçiliğe karşı olmak ve üçüncüsü de etnik milliyetçiliğe karşı olmak. Farklı farklı olabiliriz, kimimiz Kürt, kimimiz Türk, kimimiz Arap, Türkmen, ne olursak olalım, bizi birleştiren ay yıldızlı bayrağımızdır, 780 bin kilometrekare vatan toprağımızdır, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizdir, 81 milyon vatan evladı, milletimizdir. Bunlar bizim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi sağlayan en önemli, olmazsa olmaz özelliğimizdir. İki yıl önce, terör örgütlerinin kandırarak dağa çıkardığı çocuk, genç sayısı 600'lerde iken bu sene 5'e inmiştir."

Başbakan, terör örgütlerine katılımdaki düşüşü açıkladı VİDEO

İlginizi Çekebilir
HSK’dan 2 bin 501 hakim ve savcıya yeni terfi
Adli ve idari yargıda toplam 2 bin 501 hakim ve savcı terfi aldı.
Devlet Bahçeli, Mısır'daki saldırıyı lanetledi
MHP Lideri Bahçeli, Mısır'da meydana gelen terör saldırısıyla ilgili tweetler atarak kınadı ve Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafındaki 57. Alay Sancağı detayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la telefonda görüşürken çekilen fotoğrafındaki 57. Alay sancağı dikkat çekti.
Deniz Baykal yoğun bakımdan çıkıyor
Sağlık durumu iyiye giden Deniz Baykal, yurt dışında fizik tedavi görecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

226
Davutoğlu: Benimle gençlerin arasına kimse giremez

Davutoğlu: Benimle gençlerin arasına kimse giremez

158
Mısır'da camiye saldırı

Mısır'da camiye saldırı

326
Meclis'te terör örgütü PYD tartışması

Meclis'te terör örgütü PYD tartışması

122
Trump: YPG'ye silah verilmeyecek

Trump: YPG'ye silah verilmeyecek

732
Veliaht Prens Selman tutuklu prenslerle anlaştı

Veliaht Prens Selman tutuklu prenslerle anlaştı

182
ABD'nin '52. Bölge'si görüntülendi

ABD'nin '52. Bölge'si görüntülendi

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM