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Başbakan TOBB Genel Kurulu'nda konuştu

Rusya'yla ekonomik görüşmeleri değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, "Rusya domates üretmeyi kafasına koymuş, denesin bakalım" dedi.

23.05.2017 - 21:01
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Başbakan TOBB Genel Kurulu'nda konuştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu'nda konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım, Rusya'yla yürütülen normalleşme görüşmeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Normalleşmenin büyük oranda sağlandığını ifade eden Yıldırım, domates konusunda mutabık kalınamadığını, Rusya'nın kendi domatesini yetiştirmeyi düşündüğünü söyledi.

Başbakan Yıldırım konuyla ilgili şöyle konuştu:

"RUSYA DOMATES ÜRETMEYİ KAFASINA KOYMUŞ"

"Rusya ile ilişkilerimizi dün yapılan anlaşmalarla birlikte büyük oranda normalleştirmiş durumdayız. Rusya'yla, domates ile ilgili kısıtlı bir imkan ortaya konuldu. Çünkü Rusya domates yetiştirmeyi kafasına koymuş. Bir denesinler bakalım. Yetiştirebilirlerse ne ala. Yetiştiremezlerse biz buradayız."

Başbakan Yıldırım: Rusya kafaya koymuş denesinler bakalım VİDEO

Başbakan TOBB Genel Kurulu'nda konuştu

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