Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nca (YTB) düzenlenen "Türkiye Yeniden: Mezun Buluşması" daha önce Türkiye'nin çeşitli illerinde öğrenim görmüş, dünyanın dört bir yanından uluslararası öğrencileri buluşturdu.

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'daki bir otelin kongre salonunda düzenlenen etkinlikte Türkiye mezunlarına seslenerek Türkiye'nin insani yatırımlar yaptığını, bu yüzden burslar verildiğini söyledi.

AA

Yapılan yatırımlar ve çalışmalarla başta Orta Doğu ve Balkanlar olmak üzere Türkiye'nin dünyada öğrenci merkezi haline gelindiğine dikkat çeken Başbakan Yıldırım şunları söyledi:

Başbakan 'Türkiye mezunları' ile buluştu VİDEO

"TÜRKİYE BURSLARI 163 ÜLKEDEN BAŞVURU ALDI"

"Her uluslararası öğrencimiz bizim için birer gönül elçisidir. Ülkemiz tüm ülkelerce tanınan bir eğitim durağı haline geldi. Türkiye Bursları 2017 yılı itibariyle 163 ülkeden 107 bin başvuru almıştır.

"26 MEZUN DERNEĞİ KURULDU"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın girişimiyle 21 ülkede, toplam 26 mezun derneği kuruldu veya kurulması için çalışma başlatıldı. Yıl sonu itibariyle 40 farklı ülkede mezun dernekleri kurulmuş olacak. Türkiye Mezunlarımızla her daim birlikte çalışacağız, birlikte güçleneceğiz ve hep birlikte geleceğiz inşa edeceğiz.

AA

"SİZLER BİZİM GÖNÜL ELÇİLERİMİZSİNİZ"

Türkiye’nin gönül kapıları size her zaman açıktır. Bundan sonra daha sık görüşeceğiz ve daha sık bir araya geleceğiz. Her Türkiye Mezunu'nun kapısı bizim gurbetteki evimiz gibidir. Sizler bizim gönül elçilerimizsiniz. Sizlerin olduğu her yerde içimiz rahat, gönlümüz ferah olacak."