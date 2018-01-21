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Başbakan: Türkiye operasyondan olumsuz etkilenmez

Başbakan Binali Yıldırım Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın ekonomiyi etkilemeyeceğini söyledi.

Haber Merkezi | 21.01.2018 - 17:35..
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Başbakan: Türkiye operasyondan olumsuz etkilenmez

Başbakan Binali Yıldırım, Çanakkale'de dün başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili konuştu.

"HAYAT NORMAL AKIŞIYLA DEVAM EDİYOR"

Başbakan, "Türkiye ekonomisi bu ufak tefek operasyonlarla olumsuz etkilenecek bir ekonomi değildir. Bugün gidin, şehirlerde AVM'lerde, ticaret merkezlerde hayat normal akışı ile devam ediyor." dedi.

"ZEYTİN MASUM İNSANLARA, DALLARI TERÖRİSTLERE GİDİYOR"

Başbakan Ayrıca, "Mehmetçiğimiz, ÖSO'ya mensup kardeşlerimiz orada bulunan terör gruplarını yok etmek, orada yaşanan Kürt, Arap, Türkmenleri bu zulümden kurtarmak için, aynı zamanda ülkemize saldırıları durdurmak için operasyon başlattılar. Bu Zeytin Dalı'nın zeytinleri orada yaşayan sivil, masum insanlara, dalları da teröristlere gidiyor." şeklinde konuştu.

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