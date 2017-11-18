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Başbakan Yardımcısı Bozdağ NATO skandalını kınadı

Bakan Bekir Bozdağ, NATO'nun yaptığının alçaklık ve rezillik olduğunu belirterek yaşananları nefretle kınadıklarını söyledi.

18.11.2017 - 10:58
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Başbakan Yardımcısı Bozdağ NATO skandalını kınadı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü, NATO'nun tatbikatında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşmanla işbirliği içinde gösterilmesi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün düşman liderler arasında gösterilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

"NEFRETLE KINIYORUZ"

Bozdağ, "Bu alçaklığı yapanların hakkında gerekli işlemlerin yapılması zarurettir. Dünya ve NATO böyle bir rezalet görmedi. Bu alçaklığı yapanları şiddetle ve nefretle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

"YAPILAN ALÇAKLIKTIR"

Bakan Bozdağ, tepkisini şu sözlerle devam ettirdi: "NATO'daki alçaklığı yapanlar için gerekli işlemler yapılsın. Özür dilenmesi önemli ama kendilerinin de sorumluluğu var. Yapılan alçaklıktır, kınıyoruz. Atatürk yedi düvele savaş verdi, 100 yıl sonra Cumhurbaşkanı'na karşı aynı işbirliğini görüyoruz."

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