Başbakan Yıldırım: İnternetimiz İngiltere'ninkinden daha hızlı

Başbakan Binali Yıldırım, NETAŞ 50. yıl etkinliğine katıldı. Burada yaptığı açıklamada teknolojinin önemine vurgu yapan Yıldırım, "İngiltere'deydim internet hızı bizden daha yavaş." dedi.

"İNGİLTERE'DEN DAHA İYİYİZ"

Yıldırım, "Hatırlayın 2002'de göreve geldiğimizde Türkiye'de geniş bant nedir bilen yoktu. Telefonla çevrilerek internete giriliyordu. İki gün önce İngiltere'deydim. İnternet hızları daha yavaş. Bizde altyapı daha kuvvetli bunu büyük bir gururla söylüyorum." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım: İnternet hızımız İngiltere'den daha iyi





Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları;

"YOLLAR DA AKILLANACAK"

"Gelecekte vücudumuza yerleştirilmiş sensörler olacak. Bu sensörler sağlık durumumuz ile sürekli bilgi toplayacak. Yolda giderken bir kabine girdiğimzide ya da aracımızın içinde bir sağlık merkezine bağlanıp, doktor ile yüzyüze gelmeden her türlü bilgiyi alabileceğiz. Mesela, bugün bu organizasyona katılacağımızı arkadaşlar programa yazmışlar.

Ben de program dahilinde 11'de burada olmam gerekiyordu. Biraz da geç kaldım. Bu teknolojileri tam kullanamıyoruz. Geleceğin teknolojisinde yol durumu, haav durumu, saati anlatacak ve zamanlıca bana aktaracak ve süreçle ilgili detayları verecek. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hayatımızdaki hacmi gittikçe devam edecek. Yakında sürücüsüz araç devri başlıyor. Yollar da akıllanmaya başlıyor ve böylece bambaşka boyuta geliyoruz.

Gelecekte bilgi ve iletişim teknolojilerinin hayatımızdaki hacmi her geçen gün artacak. En çok bilgi ve iletişim teknolojileri alanına yoğunlaşmalı ve yatırım yapmalıyız. Büyüme hamlemizi daha çok akıl teri ile gerçekleştirebiliriz. Bakınız, 15 yılda uluslararası kuluçka merkezleri kurduk.

"DEV BİR TEKNOLOJİ EKİBİ KURDUK"

64 Teknopark, 40 bin AR-GE personelinden oluşan dev bir teknoloji ekibi kurduk.

"UYDULARLA ADETA FİLO KURDUK"

Yerli çip üretimi için çalışmalara başladık. Uzaya gönderdiğimzi uyfularımız ile filo kurduk ve bu konuda yatırım yaptık. 64 teknopark, 40 bin Ar-Ge personelinden oluşan dev bir teknoloji ekibi kurduk. 80 yılda hayal dahi edemediklerini 15 yılda hayata geçirdik.

"YERLİ ÜRÜNLER GELİŞTİRİLECEK"

Önceliğimiz yerli teknolojiye sahip katma değeri yüksek ürünler geliştirmek. Yerli içeriğe sahip ürünler geliştirmek hedefimiz.

Türkiye sadece iç pazarla ekmek yediğiniz bir yer değil, bütün bölgesel, küresel pazara açılacağınız önemli bir merkez olacak.

Araştırma ve geliştirmelerin özel sektör ağırlıklı artarak devam etmesinin önünü açacağız.

"SİBER SALDIRILAR BİR TEHLİKE UNSURU HALİNE GELDİ"

Artık teknoloji hayatımızı sürdürmemiz için zorunlu bir bileşen olduğunda yokluğu da hayatımızı ölümcül bir şekilde etkileyecek. Siber saldırılar, siber güvenlik bir devleti ve şirketi durdurmakta, bir ülkenin güvenliğini de tehdit etmektedir. Ciddi bir tehlike unsuru haline geldi. Hayatımızın devamı tehdit altında. Siber güvenlik önlemimizi sağlayacak önlemleri gecikmesiz almamız gerekiyor bu artık ulusal güvenliğimizin değişmez önemli unsuru haline geliyor.

"ONBİNLERCE SİBER GÜVENLİK UZMANINA İHTİYACIMIZ OLACAK"

Bu konudaki açığımızı koşar adımlar ile giderek tamamlamak mecburiyetindeyiz. Siber suçlarla daha etkin mücadele etmek, büyük veri analiz altyapısının oluşmasıyla mümkün ev bunun da kararını verdik. Gelecek 5 yılda onbinlerce siber güvenlik uzmanına ihtiyacımız olacak.

Çin-Türkiye ilişkilerinin çok köklü bir geçmişi var. Bazen kavga etmiş bazen beraber iş yapmışız, benzer kültürü paylaşarak bugünlere gelmişiz. İpek ve baharat yolu ile başlattığımzı bu birliktelik, bir yol bir kuşak projesi ile modern teknolojinin verdiği imkanları kullanarak yeniden inşa ediliyor.

"ÇALIŞMALARIMIZ KARŞILIKLI SÜRÜYOR"

Bakü-Tiflis-Kars demiryolunu hayata geçirdik. 2013'de Marmaray'ı devreye aldık. Bu da Asya ile Avrupayı denizin altında bağlayan önemli bir halkasıdır. Yol ve kuşak projesi Çin'den Uzak Doğu'dan Avrupa'nın batısına kadar inşa ediliyor. Şimdi Çin Halk Cumhuriyeti ile daha kapsamlı bir demiryolu altyapı projesini gerçekleştirme arzusundayız. Çalışmalarımız karşılıklı olarak sürüyor. Burada da her iki ülkeyi tatmin edecek bir noktaya geliriz ve böylece daha anlamlı bir döneme girmiş olur.

"ÇİN TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ BİR ORTAĞIDIR"

Yol ve kuşak projesi daha anlamlı bir döneme girmiş olur. Fiziki altyapıyı geliştirirken ekonomik anlamda da gelişme yaşanacak. Çin Türkiye'nin önemli bir ticaret ve teknoloji ortağıdır.

NETAŞ ölçek olarka küçük ama büyük gelcek vadeden önemli bir girişimdir. ZTE şirketini kararı için tebrik ediyorum. İyi bir şirket ve ortak buldunuz. Ar-Ge faaliyetlerine ciddi katkı sağlamış, kırsal santraller konusunda 80'li yıllar başıdna devrim gerçekleştirmiş 8 milyon aboneye hizmet götürerek başladığı bu yolculukta önemli bir yere gelmiştir NETAŞ. ZTE'nin NETAŞ'a katılması ile birlikte daha hızlı çalışmaya devam edeceksiniz. 50 yıllık geçmişinin 36 yılıdna hep orada olan ve bu şirketin ayakta kalması için Türkiye'nin geleceğine hizmet etmeye devam etmesi için sabırla çalışan gayret gösteren değerli dostum Müjdat Altay'a teşekkür ediyorum."