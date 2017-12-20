Başbakan Yıldırım Arakanlı Müslümanların kampında

Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret kapsamında Bangladeş'e gitti.

KATLİAMDAN KAÇIP KAMPA SIĞINDILAR

Mynamar'daki Budist rahiplerin katliamlarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların bulunduğu kampı ziyaret eden Başbakan'a bazı bakanlar da eşlik etti.

"TÜRKİYE HER ZAMAN EL UZATMAYA DEVAM EDECEK"

Arakanlı Müslümanlara gıda ve giysi yardımında bulunan Başbakan Binali Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ümit ederim anlaşma kapsamında burada, yerinden koparılmış insanlar tekrar ülkelerine dönmüş olur. Bütün ülkelerin dikkatini buraya çekiyoruz. Burada yaşanan insanlık dramını bütün dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Yardıma ihtiyacı olan tüm ülkelere Türkiye el uzatmaya devam edecektir. Ziyaretimizin amacı da buradaki insanlık dramına dikkat çekmektir." ifadelerini kullandı.