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Başbakan Yıldırım, CHP'li Özel'e tepki gösterdi

TBMM'de 23 Nisan özel oturumunda kürsüde söz alan CHP'li Özgür Özel, darbe girişimi sırasında Başbakan Binali Yıldırım'ın saklandığını söyleyince Başbakan Yıldırım'ın tepkisi sert oldu.

Haber Merkezi | 23.04.2018 - 14:59..
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Başbakan Yıldırım, CHP'li Özel'e tepki gösterdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel gündemle toplandı.

"DARBE GİRİŞİMİNDE SAKLANDI" DEDİ

Mecliste kürsüye gelen CHP İstanbul Milletvekili Özgür Özel, darbe girişimi gecesi Mecliste hep beraber direndiklerini belirterek "Başbakan Binali Yıldırım Tuzla’ya bırakılmış, tanklar ediyor diye evinden alınmış, bilinmeyen bir yere doğru yola çıkmış, Ilgaz tüneline saklanmış, jandarma çakarlarının görülmesinden sonra geceyi Ilgaz tünelinde geçirmiştir." dedi.

Başbakan Yıldırım, CHP'li Özel'e tepki gösterdi

YILDIRIM YANIT VERDİ

Tartışmaların ardından Binali Yıldırım, kendisi hakkında söylenenlere yanıt vermek için söz aldı.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 98'inci yıl dönümünde Meclise daha yakışır bir toplantı yapılmasını arzu ettiğini ifade eden Yıldırım, "O gecenin gerçeği şudur. O gece, tanklar senin genel başkanına yol verirken, başbakanı uçaklara bu alçakları vurun demiştir." ifadesini kullandı. Yıldırım'ın bu sırada gözlerinin dolduğu, ellerinin titrediği görüldü.

Başbakan Yıldırım, CHP'li Özel'e tepki gösterdi VİDEO

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