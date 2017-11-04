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Başbakan Yıldırım Erzincan'da üniversiteli öğrencilerle

Erzincan Üniversitesi'nde öğle yemeğinde öğrencilerle bir araya gelen Başbakan Yıldırım, onlarla oturup sohbet etti.

04.11.2017 - 11:07
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Başbakan Yıldırım Erzincan'da üniversiteli öğrencilerle

Çeşitli temasları nedeniyle memleketi Erzincan'da bulunan Başbakan Yıldırım, Erzincan Üniversitesi Öğrenci Yemekhanesi'nde öğrencilerle öğle yemeğinde bir araya gelerek sohbet etti.

Daha sonra yapımı tamamlanan üniversitenin Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nin açılışını yapan Yıldırım, kongre merkezinin Erzincan Üniversitesinin kurucu Rektörü Prof Dr. Erdoğan Büyükkasap'ın anısını yaşatacağını söyledi.

Başbakan Yıldırım Erzincan'da üniversiteli öğrencilerle

"ONUN HATIRASINI BU ÜNİVERSİTEDE DAİMA YAŞATACAĞIZ"

Üniversiteye yakışan bir bina yapıldığını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Merhum hocamız, üniversitenin ilk kuruluş yıllarında çok büyük gayret gösterdi. Adeta kendini üniversitenin gelişmesi için hasretle, gece, gündüz çalıştı, çabaladı ve gayret etti. Üniversitenin bu halini, bu eseri ne yazık ki görmek nasip olmadı. Hocamızı geri getiremeyiz ancak onun adını, hatırasını bu üniversitede daima yaşatacağız. Hocamızın eşi hanımefendi de bu vesileyle aramızda, kendisine hoş geldiniz diyorum. Bu etkinlik merkezinin hayırlı olmasını Mevla'mdan niyaz ediyorum."

Başbakan Yıldırım'a, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ile milletvekilleri ve diğer yetkililer eşlik etti.

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