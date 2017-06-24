Başbakan Yıldırım Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünü eleştirdi

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Putin ile Erdoğan'ın telefon görüşmesi kamerada

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa ettirilen yaklaşık 350 metre uzunluğundaki "yapay plaj"da sezon açıldı.

Bayram namazını Bolu'da kılacak olan Kılıçdaroğlu'nun, yarın yaklaşık 5 kilometre yol katetmeyi planladığı belirtildi.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Monaco'nun genç yıldızı Kylian Mbappe’nin transferi için bizzat devreye girdi.

Real'den Mbappe için 135 milyon euro

'Adalet Yürüyüşü'dendeki Kılıçdaroğlu, bir araçtan kendisine yapılan bozkurt selamına aynı şekilde karşılık verdi.

4 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyenler, deniz hudut kapısı önünde yoğunluğa neden oldu.

1 Birleşik Arap Emirlikleri prenseslerine köle cezası Brüksel mahkemesi, 10 yıl önce açılan davada 8 prensese hizmetçilerine kötü davrandıkları gerçekçesiyle 15 ay hapis ve para cezası verdi.

2 Suudi Arabistan'da terör operasyonu Mekke ve Cidde'de 3 hücre evine düzenlenen operasyonda, 5 polis, 6 yabancı uyruklu kişi hafif yaralandı, 1'i kadın 5 terörist yakalandı.

3 Putin ile Erdoğan'ın telefon görüşmesi kamerada Rusya lideri Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı telefon görüşmesi ilk kez kamerada.

4 Darbeci Sisi Türkiye'ye ekonomik ambargo istiyor Mısır'da kanlı bir darbeyle yönetimi ele geçiren Sisi, Türkiye'ye ekonomik ambargo uygulanması için sürekli görüşmeler yapıyor.

5 Özge Ulusoy aşk acısı çektiğini itiraf etti Hacı Sabancı ile 6 yıllık ilişkisini noktalayan Özge Ulusoy, ayrılık kararından sonra çok ağladığını ancak hepsini unuttuğunu söyledi.

6 Oğuzhan Özyakup sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Beşiktaş'ta geçirdiği başarılı sezondan tatile çıkan Oğuzhan Özyakup, 1 yıldır aşk yaşadığı Demet Özdemir ile objektiflere yakalandı.